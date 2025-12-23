Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Captei: Posse da nova diretoria e entrega do Troféu Iracema movimentam o circuito empresarial

Maurício Filizola assume do CDL Fortaleza para o triênio 2026–2028 e Ana Luiza Ximenes Dias é a agraciada do ano

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Maurício Filizola, Ana Luiza Ximenes e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

A sexta-feira (19) marcou noite de alta voltagem institucional no Buffet La Maison. Com plateia afinada do empresariado cearense, Maurício Filizola tomou posse como novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), abrindo o triênio 2026–2028 sob clima de articulação, expectativas e leitura estratégica do cenário do comércio local.

Legenda: Assis Cavalcante e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

A cerimônia reuniu lideranças, convidados e nomes influentes do setor, em ambiente de conversas cruzadas e projeções cuidadosas.

Legenda: Marcelo Paz, Jade Romero, Evandro e Cristiane Leitão, Maurício Filizola, Jamile e Salmito Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: CDL
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim, Nicole Marinho, Stella Rolim e Pio Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola, Ana Luiza Ximenes, Assis Cavalcante e Carlos Prado
Foto: LC Moreira

No mesmo compasso, os holofotes recaíram sobre Ana Luiza Ximenes Dias, agraciada com o Troféu Iracema como Lojista do Ano 2025. À frente do Ponto da Moda e do Grupo Ximenes, teve sua trajetória destacada como exemplo de gestão atenta às pessoas, expansão planejada e consistência no varejo.

Legenda: Ana Luiza Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Ana Luiza Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Ximenes
Foto: LC Moreira

Uma noite de sinais claros, onde prestígio, transição e reconhecimento dividiram a cena com elegância.

Legenda: Assis e Edna Cavalcante, Laura e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim, Maurício Filizola, Jade Romero, Ana Luiza Ximenes, Assis Cavalcante, Evandro Leitão, Freitas Cordeiro e Adriana Al
Foto: LC Moreira

Legenda: Nova Diretoria da CDL
Foto: Nova Diretoria da CDL

Para a festa, um show do ator e, merecidamente, campeão da Danças dos Famosos, Silvero Pereira.

Legenda: Silvero Pereira
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Assis e Edna Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Pio Rodrigues Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Ximenes e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Dias e Ana Luiza Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho e Guilherme Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Pio Rodrigues Neto
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Paz e Jade Romero
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Cristiane Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Célia e Bosco Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Freitas e Marlize Cordeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Jamile e Salmito Filho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Zé do Egito
Foto: LC Moreira

Legenda: Ailson Santos e Patrícia Marinha
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Romão, Maurício Filizola e Lamark Mesquita
Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Victor e Rayssa Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Alan e Camilla Oliveira e José Alves Zenir
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Evandro Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Ximenes e Wilson Loureiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Família
Foto: LC Moreira

Legenda: Analu Bezerra e Benigno Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Gabriel Rochinha
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Hios Silva e Magno Bandeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, José Nunes, Ana Luiza Ximenes e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Melo e Guto Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Matias Silva e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Valdemir Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Fernandes, Assis Cavalcante e Hugo Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme, Jéssica, Eliziane e Evandro Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian e Ana Luiza Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Ana Luiza Ximenes e Hilda Pamplona
Foto: LC Moreira

Legenda: Luan Brito, Lora, Laura, Maurício, Sarah e Sophia Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Maurício Filizola e Loredan Bernutty
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Roberta e Chagas Vieira e Maurício Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis, Edna, Elaine e Eduardo Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: CDL
Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênia Nogueira e Beth Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Meireles, Maurício e Laura Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Castro Alves, Circe Jane, Sherida e Ananias Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Fábio Timbó
Foto: LC Moreira

Legenda: Jamila Araújo, Régis Dias, Ana Luiza Ximenes, Lucrécia e João Araújo Sobrinho
Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Mano Alencar
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeferson e Ivonete Albuquerque, Socorro e Bosco Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça e Letícia Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Laura e Maurício Filizola, Sada e Lagildo Brasileiro
Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves Zenir e Riamburgo Ximenes
Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves Zenir, Maurício e Laura Filizola, Alan, Camilla, Alex e Maraíza Oliveira
Foto: LC Moreira

Legenda: Leila Boris e Marcelo Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Filizola, Ana Luiza Ximenes e Edna Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Eliana Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Paola Brandão, Régis Dias, Andréa e Rui Brandão
Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela e Magno Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah, Maurício, Laura e Sophia Filizola
Foto: LC Moreira

Legenda: Naugusto e Savia Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola e Ana Cláudia Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Torres, Karine Nogueira, Laura Filizola, Karizia Dantas e Cássia Cruz
Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Dias, Ana Luiza Ximenes, Eliane Brasil e Euvaldo Bringel
Foto: LC Moreira

Legenda: Ranieri e Rose Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo, Ana Luiza Ximenes e Luiziane Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Rodrigo Leite
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Ximenes, Tatiana Veras, Ana Luiza Ximenes e Régis Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Ximenes, Tatiana Veras, Ana Luiza Ximenes e Régis Dias
Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Laura Filizola, Régis Dias, Ana Luiza Ximenes, Edna e Assis Cavalcante
Foto: LC Moreira