Captei: Posse da nova diretoria e entrega do Troféu Iracema movimentam o circuito empresarial

A sexta-feira (19) marcou noite de alta voltagem institucional no Buffet La Maison. Com plateia afinada do empresariado cearense, Maurício Filizola tomou posse como novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), abrindo o triênio 2026–2028 sob clima de articulação, expectativas e leitura estratégica do cenário do comércio local.
Legenda:
Assis Cavalcante e Maurício Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício Filizola
Foto:
LC Moreira
A cerimônia reuniu lideranças, convidados e nomes influentes do setor, em ambiente de conversas cruzadas e projeções cuidadosas.
Legenda:
Marcelo Paz, Jade Romero, Evandro e Cristiane Leitão, Maurício Filizola, Jamile e Salmito Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
CDL
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guilherme Rolim, Nicole Marinho, Stella Rolim e Pio Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício Filizola, Ana Luiza Ximenes, Assis Cavalcante e Carlos Prado
Foto:
LC Moreira
No mesmo compasso, os holofotes recaíram sobre Ana Luiza Ximenes Dias, agraciada com o Troféu Iracema como Lojista do Ano 2025. À frente do Ponto da Moda e do Grupo Ximenes, teve sua trajetória destacada como exemplo de gestão atenta às pessoas, expansão planejada e consistência no varejo.
Legenda:
Ana Luiza Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante e Ana Luiza Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Luiza Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Luiza Ximenes
Foto:
LC Moreira
Uma noite de sinais claros, onde prestígio, transição e reconhecimento dividiram a cena com elegância.
Legenda:
Assis e Edna Cavalcante, Laura e Maurício Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guilherme Rolim, Maurício Filizola, Jade Romero, Ana Luiza Ximenes, Assis Cavalcante, Evandro Leitão, Freitas Cordeiro e Adriana Al
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nova Diretoria da CDL
Foto:
Nova Diretoria da CDL
Para a festa, um show do ator e, merecidamente, campeão da Danças dos Famosos, Silvero Pereira.
Legenda:
Silvero Pereira
Foto:
LC Moreira
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!
Legenda:
Assis e Edna Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Stella e Pio Rodrigues Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Luiza Ximenes e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Régis Dias e Ana Luiza Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nicole Marinho e Guilherme Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Stella e Pio Rodrigues Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcelo Paz e Jade Romero
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Evandro e Cristiane Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Célia e Bosco Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Freitas e Marlize Cordeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jamile e Salmito Filho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Maria e Zé do Egito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ailson Santos e Patrícia Marinha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriano Romão, Maurício Filizola e Lamark Mesquita
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alberto Victor e Rayssa Ribeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alan e Camilla Oliveira e José Alves Zenir
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Norma Zélia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante e Evandro Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Luiza Ximenes e Wilson Loureiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante e Família
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Analu Bezerra e Benigno Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante e Gabriel Rochinha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Hios Silva e Magno Bandeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, José Nunes, Ana Luiza Ximenes e Maurício Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniele Melo e Guto Castro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Matias Silva e Maurício Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Belchior e Valdemir Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fred Fernandes, Assis Cavalcante e Hugo Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guilherme, Jéssica, Eliziane e Evandro Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lilian e Ana Luiza Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luiziane Cavalcante, Ana Luiza Ximenes e Hilda Pamplona
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luan Brito, Lora, Laura, Maurício, Sarah e Sophia Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Maurício Filizola e Loredan Bernutty
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Roberta e Chagas Vieira e Maurício Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis, Edna, Elaine e Eduardo Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
CDL
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eugênia Nogueira e Beth Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia Meireles, Maurício e Laura Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Castro Alves, Circe Jane, Sherida e Ananias Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando e Fábio Timbó
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jamila Araújo, Régis Dias, Ana Luiza Ximenes, Lucrécia e João Araújo Sobrinho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ingrid e Mano Alencar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeferson e Ivonete Albuquerque, Socorro e Bosco Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Mendonça e Letícia Studart
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Laura e Maurício Filizola, Sada e Lagildo Brasileiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
José Alves Zenir e Riamburgo Ximenes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
José Alves Zenir, Maurício e Laura Filizola, Alan, Camilla, Alex e Maraíza Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leila Boris e Marcelo Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Laura Filizola, Ana Luiza Ximenes e Edna Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcelo e Eliana Cabral
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo e Paola Brandão, Régis Dias, Andréa e Rui Brandão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Natália Varela e Magno Alves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sarah, Maurício, Laura e Sophia Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Naugusto e Savia Freire
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício Filizola e Ana Cláudia Castro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mônica Torres, Karine Nogueira, Laura Filizola, Karizia Dantas e Cássia Cruz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Régis Dias, Ana Luiza Ximenes, Eliane Brasil e Euvaldo Bringel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ranieri e Rose Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto Araújo, Ana Luiza Ximenes e Luiziane Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Raquel e Rodrigo Leite
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Thiago Ximenes, Tatiana Veras, Ana Luiza Ximenes e Régis Dias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício e Laura Filizola, Régis Dias, Ana Luiza Ximenes, Edna e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira