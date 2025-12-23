Captei: Posse da nova diretoria e entrega do Troféu Iracema movimentam o circuito empresarial

A sexta-feira (19) marcou noite de alta voltagem institucional no Buffet La Maison. Com plateia afinada do empresariado cearense, Maurício Filizola tomou posse como novo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), abrindo o triênio 2026–2028 sob clima de articulação, expectativas e leitura estratégica do cenário do comércio local.

Legenda: Assis Cavalcante e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola Foto: LC Moreira

A cerimônia reuniu lideranças, convidados e nomes influentes do setor, em ambiente de conversas cruzadas e projeções cuidadosas.

Legenda: Marcelo Paz, Jade Romero, Evandro e Cristiane Leitão, Maurício Filizola, Jamile e Salmito Filho Foto: LC Moreira

Legenda: CDL Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim, Nicole Marinho, Stella Rolim e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola, Ana Luiza Ximenes, Assis Cavalcante e Carlos Prado Foto: LC Moreira

No mesmo compasso, os holofotes recaíram sobre Ana Luiza Ximenes Dias, agraciada com o Troféu Iracema como Lojista do Ano 2025. À frente do Ponto da Moda e do Grupo Ximenes, teve sua trajetória destacada como exemplo de gestão atenta às pessoas, expansão planejada e consistência no varejo.

Legenda: Ana Luiza Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Ana Luiza Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Ximenes Foto: LC Moreira

Uma noite de sinais claros, onde prestígio, transição e reconhecimento dividiram a cena com elegância.

Legenda: Assis e Edna Cavalcante, Laura e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim, Maurício Filizola, Jade Romero, Ana Luiza Ximenes, Assis Cavalcante, Evandro Leitão, Freitas Cordeiro e Adriana Al Foto: LC Moreira

Legenda: Nova Diretoria da CDL Foto: Nova Diretoria da CDL

Para a festa, um show do ator e, merecidamente, campeão da Danças dos Famosos, Silvero Pereira.

Legenda: Silvero Pereira Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Assis e Edna Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Pio Rodrigues Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Ximenes e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Dias e Ana Luiza Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Pio Rodrigues Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Paz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Cristiane Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Célia e Bosco Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Freitas e Marlize Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jamile e Salmito Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Ailson Santos e Patrícia Marinha Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Romão, Maurício Filizola e Lamark Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Victor e Rayssa Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Alan e Camilla Oliveira e José Alves Zenir Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Ximenes e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Analu Bezerra e Benigno Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Gabriel Rochinha Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Hios Silva e Magno Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, José Nunes, Ana Luiza Ximenes e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Melo e Guto Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Matias Silva e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Valdemir Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Fred Fernandes, Assis Cavalcante e Hugo Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme, Jéssica, Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian e Ana Luiza Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Ana Luiza Ximenes e Hilda Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Luan Brito, Lora, Laura, Maurício, Sarah e Sophia Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Maurício Filizola e Loredan Bernutty Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Roberta e Chagas Vieira e Maurício Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Assis, Edna, Elaine e Eduardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: CDL Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênia Nogueira e Beth Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Meireles, Maurício e Laura Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Castro Alves, Circe Jane, Sherida e Ananias Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Fábio Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Jamila Araújo, Régis Dias, Ana Luiza Ximenes, Lucrécia e João Araújo Sobrinho Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Jeferson e Ivonete Albuquerque, Socorro e Bosco Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: João Mendonça e Letícia Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Laura e Maurício Filizola, Sada e Lagildo Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves Zenir e Riamburgo Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: José Alves Zenir, Maurício e Laura Filizola, Alan, Camilla, Alex e Maraíza Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Leila Boris e Marcelo Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Filizola, Ana Luiza Ximenes e Edna Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Eliana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Paola Brandão, Régis Dias, Andréa e Rui Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Varela e Magno Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah, Maurício, Laura e Sophia Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Naugusto e Savia Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola e Ana Cláudia Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Torres, Karine Nogueira, Laura Filizola, Karizia Dantas e Cássia Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Dias, Ana Luiza Ximenes, Eliane Brasil e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Ranieri e Rose Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo, Ana Luiza Ximenes e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Rodrigo Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Ximenes, Tatiana Veras, Ana Luiza Ximenes e Régis Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Ximenes, Tatiana Veras, Ana Luiza Ximenes e Régis Dias Foto: LC Moreira