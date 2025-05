Biólogo e youtuber Pirulla sofre AVC e está internado na UTI

O youtuber e biólogo Pirulla sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na noite do último domingo (25), em sua casa na cidade de São Paulo.

"Apesar de o quadro ser estável, ainda inspira atenção, e não há, por enquanto, uma estimativa segura sobre sua recuperação", diz a nota divulgada sobre o estado de saúde.

Membro do podcast Os Três Elementos, Pirulla foi atendido e está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital cujo nome não foi divulgado.

Com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e mais de 200 mil seguidores no Instagram, Pirulla é um divulgador científico, e produz conteúdo voltado à biologia, com foco especial em temas relacionados aos animais.

“Pedimos que evitem especulações e respeitem o tempo de recuperação e a privacidade do Pirulla e de seus familiares", disse ainda a nota sobre o afastamento e recuperação do Youtuber.

Colegas repercutem estado de saúde de Pirulla

Nesta sexta-feira (30), durante live no podcast Os Três Elementos, os outros apresentadores, emocionados, falaram sobre a situação do companheiro.

"Ele é muito amado, muito querido, ele é uma inspiração para todo mundo. Muita gente acompanha conteúdo de ciência no Brasil por causa dele", disse Mila Massuda, doutora em ecologia.

Segundo amigos do biólogo, ele se encontra num quadro estável de saúde, embora delicado, e que ele está com todas as funções cardíacas e respiratórias em pleno funcionamento, e que os médicos acompanham a evolução das funções neurológicas.

Em 2023, Pirulla publicou o livro Darwin sem frescura, em coautoria com Reinaldo José Lopes.