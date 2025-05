Adriane Galisteu deve revelar detalhes da relação com Ayrton Senna em nova série

A empresa de streaming Max, da HBO, anunciou, nessa quinta-feira (29), uma nova série documental com a apresentadora Adriane Galisteu revisitando momentos de sua trajetória. Na produção, ela deve contar detalhes do relacionamento com Ayrton Senna, que morreu em 1994.

Última namorada de Ayrton, a história de Adriane com ele ganhou apenas dois minutos na série “Senna”, lançada pela Netflix no ano passado, o que revoltou alguns telespectadores. Desta vez, a Max promete trazer a versão inédita da comandante de “A Fazenda” sobre a história que viveu com ele.

“É a primeira vez que a Adriane assume o controle da narrativa e compartilha com o público as suas memórias. Estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa trajetória”, disse Adriana Cechetti, diretora-sênior de Produção e Desenvolvimento (Não Ficção) da Warner Bros. Discovery Brasil durante painel no Rio2C, evento sobre criatividade que acontece no Rio de Janeiro.

Veja também É Hit DJ Ivis reclama de cobrança milionária de escritório de Safadão, que nega e promete processo Zoeira Lívia Andrade estava no avião que fez pouso de emergência em Jundiaí: 'Nascemos de novo'

Série não tem previsão de estreia

A série ainda não tem previsão de estreia na telinha e também não teve o nome revelado. A produção deve focar em mostrar a apresentadora revisitando locais importantes por onde passou, além de revelar detalhes inesquecíveis da história que viveu no último ano e meio de vida do piloto.

"Estar no palco do Rio2C falando de um projeto tão íntimo e significativo pra mim é mais que um privilégio, é um ato de coragem… Essa história merece ser contada", disse Adriane em um vídeo feito no evento e divulgado nas redes sociais.

Nos comentários do vídeo, fãs torceram pelo acontecimento. “Em respeito ao amor desse casal, essa história merece palco”, escreveu uma. “Será um sucesso! Você merece, Dri! Ninguém nunca irá apagar essa história”, alertou outra.