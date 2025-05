DJ Ivis reclama de cobrança milionária de escritório de Safadão, que nega e promete processo

O produtor musical DJ Ivis usou o Instagram, na noite de terça-feira (27), para fazer uma série de acusações contra o escritório Camarote Shows — empresa do cantor Wesley Safadão.

Em vídeos, o paraibano expôs bastidores de um conflito envolvendo a gestão da dupla de forró Mari e Rayane, que ele ajudou a lançar, citando desorganização, aumento indevido de dívidas, tentativas de aliciamento de músicos e falta de transparência financeira por parte da empresa.

Ao Diário do Nordeste, o escritório negou todas as acusações de DJ Ivis e declarou que irá processá-lo pelos vídeos. "Diante das declarações inverídicas e ofensivas, informamos que já estão sendo adotadas as medidas legais cabíveis nas esferas cível e criminal, com o objetivo de resguardar a imagem, os direitos e os interesses da Camarote Shows".

De acordo com DJ Ivis, o problema se arrasta há pelo menos seis meses e chegou ao limite nos últimos dias. Ele afirma que aceitou o desafio de produzir e impulsionar a dupla após ser procurado por representantes da empresa, mas que, com o tempo, começaram a surgir entraves administrativos que culminaram no desgaste da relação.

“Foi-me dada essa tarefa: ‘traga, traga, traga’. Eu trouxe. Coloquei aqui em casa, coloquei no meu estúdio, fiz tudo o que eu podia. Como todo mundo, inicialmente fizemos tudo o que podíamos: gravamos o projeto, gravamos um EP visual. Só que, por problemas internos, esse EP acabou não sendo lançado", relatou o produtor.

Dívida milionária e falta de transparência

No relato, DJ Ivis detalha que o estopim da crise foi uma dívida apresentada pelo escritório, que começou em cerca de R$ 700 mil, subiu para R$ 800 mil, depois R$ 1,1 milhão e, por fim, chegou a R$ 1,6 milhão. Segundo ele, não houve clareza sobre como esses valores foram calculados, tampouco sobre possíveis créditos que o próprio projeto teria para receber.

Ainda me perguntam se eu vou arcar com essa responsabilidade — sendo que tem um rapaz novo entrando no projeto, que eu quero que Deus abençoe, assim como desejo o melhor para as meninas também. Mas, no fim das contas, como é que me perguntam se eu tenho que pagar algo, se eu também tenho dinheiro a receber nesse projeto? Aí eu pergunto a vocês: é loucura ou não é, meu povo? É loucura com doideira! DJ Ivis Produtor musical

Outro ponto destacado por DJ Ivis nas redes sociais foi uma suposta manobra da empresa para tentar desfazer o projeto sem uma conclusão formal. Ele denuncia que houve tentativas de levar músicos do grupo atual das cantoras para um novo projeto musical, sem que tivesse sido oficializada a rescisão contratual com os integrantes originais.

No decorrer dos vídeos, DJ Ivis se mostra indignado com a postura da Camarote Shows, especialmente por não condizer com o histórico da empresa no mercado. “Eu nunca vi vocês terem problema com ninguém, mas agora eu estou vendo. E me decepcionei. Isso não é só sobre dinheiro, é sobre profissionalismo, responsabilidade e respeito com o sonho das pessoas”, declarou.

Por fim, DJ Ivis afirmou que ainda não revelou todos os detalhes do caso, mas garantiu ter provas documentais e gravações que sustentam as acusações. “Se eu abrir 100% dessa história, muita coisa vai aparecer. Por enquanto, falei só 25%. Estou esperando as atitudes daqui pra frente”, finalizou.

O que diz o escritório Camarote Shows

A reportagem procurou o escritório Camarote Shows para falar sobre as declarações de DJ Ivis. Em comunicado, a empresa disse que não possui qualquer envolvimento com as "alegações e acusações levianas e irresponsáveis veiculadas recentemente por DJ Ivis em suas redes sociais".

A produtora informou que a única relação que existe com a dupla Mari e Rayane é sobre venda de shows, não possuindo qualquer vínculo de sociedade. Por fim, a empresa declarou que irá tomar medidas nos campos cível e criminal contra o produtor paraibano.

Veja nota na íntegra da Camarote Shows:

"A Camarote Shows esclarece que não possui qualquer envolvimento com as alegações e acusações levianas e irresponsáveis veiculadas recentemente por DJ Ivis em suas redes sociais.

A relação da Camarote Shows com a dupla Mari & Rayane restringe-se exclusivamente à representação e agenciamento artístico do projeto (venda de shows), não havendo qualquer vínculo societário ou outro tipo de participação. Nossa atuação se limita à prospecção de shows e contratos relacionados às atividades musicais do projeto. Reiteramos que não possuímos qualquer vínculo societário com a dupla ou com o DJ Ivis.

A Camarote Shows é uma empresa íntegra, com reputação respeitada e construída com seriedade, responsabilidade e ética ao longo de sua trajetória. Cumprimos rigorosamente nossas obrigações e conduzimos nosso trabalho com profissionalismo e transparência.

Portanto, estamos apurando juridicamente toda essa exposição indevida que extrapolou uma manifestação de insatisfação.

Diante das declarações inverídicas e ofensivas, informamos que já estão sendo adotadas as medidas legais cabíveis nas esferas cível e criminal, com o objetivo de resguardar a imagem, os direitos e os interesses da Camarote Shows".