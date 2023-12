Conheça Mari e Rayane, nova aposta musical da produtora de Wesley Safadão

Desde a mudança de Simone e Simaria para o sertanejo, os fãs de gênero nordestino ficaram órfãos de dupla feminina no forró. As coleguinhas fizeram sucesso com o Forró do Muído nos anos 2000. Longe de comparações, esse espaço deixado pelas irmãs pode ser ocupado por outras duas vozes nos próximos meses. A produtora do cantor Wesley Safadão acaba de lançar as amigas Mari e Rayane.

Elas resolveram unir vozes após participarem de um reality musical promovido pelo apresentador Fausto Silva.

Veja entrevista:

Mari teve uma pequena experiência como dupla durante a trajetória musical. Já Rayane iniciou a carreira ao lado de um primo.

Nesta semana, elas gravaram o primeiro EP audiovisual da união com músicas inéditas, em Fortaleza. A produção contou até com versões. Bem estruturadas, elas já contam com ônibus para shows fora do Ceará e uma grande equipe.

Veja também

Investimento pesado

A Camarote Shows, empresa familiar do cantor Wesley Safadão, vem investindo alto em novas bandas. Outro nome que também entrou no casting da produtora foi a banda Encantus. Para 2024, pelo menos 12 projetos de festas do grupo do forrozeiro irão percorrer o País.

Taty Girl, Desejo de Menina e Walkyria Santos são algumas das atrações do selo que tiveram a carreira e uma maior projeção neste ano após entrada na empresa do cearense.