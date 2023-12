Eric Land lança festa itinerante e revela roteiro de evento; São Paulo será palco de DVD de cantor

Nome conhecido nacionalmente por sucessos como "Chorei na Vaquejada" e "Cidade Inteira", o cantor cearense Eric Land lançou o primeiro projeto musical itinerante da carreira — intitulado de "Close Friends".

Em Fortaleza (CE), no Marina Park, ele reuniu grande público na primeira edição da festa. Os fãs assistiram ao show do cantor em um palco 360º. Outro destaque do evento foi o uso de uma plataforma elevatória hidráulica.

Assista bate-papo:

Em entrevista exclusiva à coluna, o cearense revelou as próximas cidades que irão receber a festa. "Tá parecendo um DVD pela estrutura, mas é uma label. Vamos rodar o Brasil todo. Estão confirmadas edições em Belém (PA), Teresina (PI) e Natal (RN)".

Ao ser questionado sobre quem seria as pessoas presentes no "Closed Friends" dele, Eric respondeu: "Os meus melhores amigos são pessoas que estão do meu lado. Meu filho, minha esposa, meu irmão, meus pais, minha família, meus fãs, todo mundo".

Ainda na festa realizada na capital cearense, ele gravou três novas músicas inéditas para serem lançadas no próximo ano.

DVD em São Paulo

Ainda no bate-papo, o cearense destacou novidades da carreira para 2024. Após o período de Carnaval, ele irá gravar um novo DVD fora do Nordeste.

"Próximo ano, depois do Carnaval, vamos gravar DVD novo em São Paulo. Vai ser um negócio bem diferente", ressaltou o cantor cearense.