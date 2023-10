Nattan revela que irá lançar sete clipes com nomes da música pop; veja entrevista

O cantor cearense Nattan chamou atenção do público por uma entrada em grande estilo no Aviões Fantasy 2023, no sábado (28). Vestido de motoqueiro fantasma, ele usou um lançador de fogo no palco. Em entrevista exclusiva à coluna, o cearense falou sobre a participação no evento de Xand Avião e revelou a gravação de clipes com nomes da música pop nos próximos meses.

"Vamos lançar de seis a sete clipes que a gente vai lincar muito ao forró com o gênero pop. Porque a gente sempre quis levar o forró par ao mundo e acho que a primeira coisa é linkar a outros gêneros", explicou o forrozeiro.

Assista à entrevista:

Nattan também falou sobre o perfil dos cantores convidados do pop para fazer os feats. "Chamei várias pessoas especiais que já são altos nomes no pop pra gente fazer esse bate bola. Sem perder a identidade do pop, sem perder a identidade do forró, mas que fique uma mistura boa. Aguarde que Natthanzinho vem forte".

Por fim, o cantor ainda revelou iniciais dos nomes de alguns dos cantores com que irá gravar novas músicas: "Pode ser um 'L'. Pode ser um 'A'".

Regravação de 'A Gente Se Entrega'

Ainda em entrevista, o cantor cearense falou sobre o sucesso da regravação da música "A Gente Se Entrega" — hit da dupla Rionegro e Solimões. No início de outubro, o cantor chegou a lançar clipe da canção no YouTube.

Segundo Nattan, ele ouviu a canção estourar pela banda Forró Real. Em seguida, entrou em contato com os vocalistas para gravar.

"A gente ia gravar com a Fernandinha. Infelizmente, não deu certo. Ele chegou a ir ao estúdio, mas depois fiquei sabendo que não ia dar certo, mas tudo bem. Forró Real gravou, Mari Fernandez, e, graças a Deus, tá todo mundo escutando", ressaltou o cantor.