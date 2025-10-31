Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Xand Avião em estúdio do PodDelas.

É Hit

Xand Avião revela que já cobrou R$ 40 mil por 'alô' em show

Cantor começou a receber dinheiro por mensagens em shows em 2005

Redação 18 de Outubro de 2025
imagens de Wesley Safadão, Xand Avião e Zé Vaqueiro no Aviões Fantasy 2025, em Fortaleza

É Hit

Xand chora no Aviões Fantasy, Safadão chama cantor de 'professor' e Talita Mel faz toada; assista

Anfitrião da festa, forrozeiro usou diferentes fantasias em evento

João Lima Neto 14 de Setembro de 2025
Festa de Xand Avião vesti como personagem do mundo Atlantis

É Hit

Aviões Fantasy tem espaço liberado com doação de alimentos; saiba como retirar ingressos

Instituições beneficentes do Ceará irão receber donativos

Redação 09 de Setembro de 2025
Em 2023, o Aviões Fantasy ganhou a temática halloween

É Hit

Xand Avião anuncia Aviões Fantasy 2025 com área gratuita na Arena Castelão

A festa já abordou as temáticas 'Park', 'Atlantis', 'Time Machine' e 'Halloween'

Redação 02 de Julho de 2025
Xand Avião falou sobre relação com Solange Almeida em conversa com Maju Coutinho

É Hit

Xand Avião elogia Solange Almeida e fala sobre futuro show com cantora: 'Nada impede'

Cantor relembrou saída de cantora do grupo Aviões

Redação 30 de Junho de 2025
Isaías CDs em casa durante entrevista ao comunicador Gordo Show. Ele usa blusa preta e uma colar, além deum boné

É Hit

Isaías CDs diz que Solange Almeida não gostava de ensaiar e faltava reuniões do Aviões do Forró

Empresário diz que sofreu com acusações infundadas de cantora

Redação 16 de Junho de 2025
Zé Vaqueio e fãs

É Hit

Zé Vaqueiro faz show surpresa em shopping de Fortaleza para divulgação de novo álbum

Depois da apresentação, o cantor agradeceu o carinho que recebeu das pessoas que acompanharam o show

Bergson Araujo Costa 23 de Maio de 2025
Cantora de forró, Solange Almeida, em show no Carnaval de Fortaleza. Ela aparece com roupa dourada no meio do palco durante show e atrás o sanfoneiro tocando

É Hit

Forró reina absoluto como gênero preferido do fortalezense em pesquisa; veja ranking

Gospel ultrapassa sertanejo entre os estilos musicais prediletos dos moradores da capital cearense

João Lima Neto 15 de Maio de 2025
Xand Avião chorou ao relembrar das dificuldades que passou para se tornar cantor

É Hit

Xand Avião chora ao retornar para Carnaval de Apodi e relembra dificuldades na infância; assista

Forrozeiro cresceu em cidade do Rio Grande do Norte

Redação 01 de Março de 2025
Cantor promete interpretações de hits da MPB e outros gêneros

É Hit

Xand’s Bar será exibido na TV Verdes Mares em comemoração aos 55 anos da emissora

Produção conta com feats de Paula Fernandes, Belo, Pablo e Zé Vaqueiro

Redação 05 de Fevereiro de 2025
1 2 3