Isaías CDs diz que Solange Almeida não gostava de ensaiar e faltava reuniões do Aviões do Forró

O empresário Antônio Isaías Paiva Duarte, conhecido pelo apelido de Isaías CDs, fez declarações polêmicas sobre a cantora Solange Almeida em entrevista ao comunicador Gordo Show divulgada no YouTube, na noite desse domingo (15). Ele deu detalhes sobre a saída da forrozeira da banda Aviões do Forró, disse que ela demonstrava interesse em deixar o grupo e reclamava que não emplacava hits na própria voz.

"Todo ano ela queria sair. Não sei o que era. Era uma novela mexicana. Os porquês não sei. Ela sempre reclamava muito que as músicas estouravam com o Xand e não com ela, às vezes. A Solange não gostava de ensaiar, não ia para reunião nenhuma... O Xand podia chegar do show de manhã e ia para reunião", declarou Isaías CDs.

Veja entrevista:

Ainda na entrevista, o empresário falou que Solange Almeida parou de olhar mais pela carreira musical após realizar procedimentos cirúrgicos. "A Sol, depois que ela fez a cirurgia, ficou bonita, maravilhosa, foi cuidar mais da beleza dela, do que do profissional dela. E isso atrasou muito ela".

Empresário diz que sofreu acusações de cantora

Ao deixar o Aviões do Forró, Isaías declarou que sofreu diferentes acusações de Solange, mas sem revelar sobre o quê. "Ela falou muita coisa que acho que nem na minha última geração eu imaginava ser".

Segundo ele, um tempo depois após a saída da cantora da banda, em um encontro de fim de ano, houve uma conversa entre eles.

Gordo Show questionou se Solange pediu perdão, e Isaías respondeu: "Não foi pedir perdão, mas indiretamente uma desculpa. Porque ela me chamou na casa dela. Eu disse: 'Sol, se for para falar do passado, eu prefiro não entrar da porta para dentro'. Foi uma boa conversa. Tinha tudo para ter tido um bom relacionamento com o Xand, mas...", revelou o empresário.

Ainda na conversa, ele fez um comentário sobre pessoas que se relacionam com Solange Almeida: "A Sol é rodeada de pessoas muito negativas. A Sol pode ser uma grande águia, mas ela vive rodeada de galinha. No lugar de voar, cisca".

Apesar de tudo, o empresário declarou ter gratidão pelo período em que trabalhou com a cantora.

Isaías responde questionamento sobre turnê do Aviões

Gordo Show questionou Isaías CDs sobre a possibilidade de um reencontro de Solange Almeida e Xand Avião em uma turnê. E o empresário avaliou: "Nós estamos em outro momento. Já passou. Acho que vai chegar esse momento", avaliou Isaías.

Na entrevista, o empresário até concordou em dividir os lucros da possível turnê com Xand, Solange e Carlinhos Aristides. "Tudo que vier por Deus, e se cada um vier com o coração leve, se for para acontecer, Deus vai preparar esse momento", concluiu Isaías CDs.

Solange faz post sobre mentira

Em um recorte divulgado nas redes sociais, Solange Almeida chegou a se posicionar sobre a fala em que é chamada de águia pelo empresário. Ela escreveu: "Meu Deus, como a pessoa mente sem a cara tremer".

A reportagem entrou em contato com a assessoria da artista para comentar as declarações de Isaías CDs. A equipe informou que ela não irá se posicionar sobre o assunto.