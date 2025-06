Rafa Kalimann curte show de Nattan em Fortaleza e ganha elogio de sogra

A influenciadora Rafa Kalimann acompanha a jornada de shows do cearense Nattan durante o período de São João. Neste sábado (14), ela esteve com o cantor em Fortaleza no evento "Limite Zero". Após o término de apresentação, no caminho de casa, ela ganhou elogio da sogra.

Após três horas de shows, Nattan questionou para mãe, Rosilene Cesário, como Rafa conseguia se manter tão bela mesmo às 6h30 da manhã.

"Porque ela é bonita quando a pessoa nasce bonita...", declarou a sogra de Rafa Kalimann. Em seguida, a influenciadora disse que a mãe do cantor também estava bonita.

Em tom de brincadeira, Nattan disparou contra a mãe: "Baba, baba, baba daqui, baba de lá, babona".

Grávida de Zuza

Passando pela primeira gestação, Rafa Kalimann comentou no carro, ao lado de Nattan, que ela estava indo 6h30 para casa porque a filha não "aguentava mais".

"A gravidinha não tava aguentando mais", brincou Nattan. Com um sorriso, Rafa respondeu: "É a Zuza que tá pedindo arrego".

O casal anunciou no dia 3 que está à espera do primeiro filho - um menina. Para revelar a novidade, Rafa fez uma surpresa para Nattan ao ler uma carta pelo ponto de vista do bebê.

Na ocasião, Nattan revelou que, caso a neném fosse menina, levaria o nome de sua avó, que faleceu no final de abril. Ela se chamava Josefina, mas era mais conhecida como Zuza.