Wesley Safadão revela quanto recebe por 'alô' no São João; saiba valor

Na engrenagem dos grandes shows de forró no período junino, uma fonte de renda para os artistas além dos cachês das apresentações são os famosos “alôs” dados nos eventos — ou seja, quando pessoas físicas ou empresas pagam os cantores para mandarem mensagens como se fossem pessoas íntimas deles.

Em uma série de vídeos compartilhados nas redes sociais, o cantor Wesley Safadão revelou em tom de descontração o valor que recebe para citar nominalmente alguém.

Com a legenda “quanto se cobra em um alô no show” junto de um emoji chorando de rir, ele postou stories conversando com o sergipano Natanzinho Lima sobre o tema.

Veja também João Lima Neto Qual a banda ou o artista com o maior número de shows no mês do São João? Veja ranking João Lima Neto 'Alô' de cantores de forró no São João pode chegar a R$ 20 mil, revela influenciador Hiago Arraes

“O assunto agora é quanto é que cobra por um alô… A história começou porque ele me perguntou ‘ei, Safadão, quanto é que tu cobra?’”, iniciou o cearense enquanto filmava o amigo.

“O meu tava de graça”, brincou Natanzinho. Ainda filmando o cantor, Safadão seguiu dando detalhes sobre a cobrança.

“Eu disse: ‘Natan, eu cobro, 70 (mil reais), 80 (mil reais), mas o meu preço menor é 50 (mil reais) pra dar um alô numa festa, aí ele: ‘Vixe Maria, eu tava cobrando 10 mil achando muito’ (risos)”.

“Mas tu é tu, né?”, replicou Natanzinho, entre risos. Ainda em tom de brincadeira, o cantor sergipano afirmou que, a partir de então, só aceitaria no mínimo R$ 30 mil de pagamento.

São João de Maracanaú

Safadão e Natanzinho Lima foram atrações de destaque do São João de Maracanaú nesta sexta-feira (13), além de nomes como Ivete Sangalo e Waldonys.

Veja também É Hit Com apenas 6 anos, sanfoneiro emociona público durante show de Wesley Safadão no Ceará; veja imagens

Na apresentação do cearense, ele convidou o pequeno sanfoneiro Elias Neto, de 6 anos, para o palco.

O menino tocou clássicos do forró "pé-de-serra" com a banda de Safadão, que ainda partilhou nas redes o encontro com o pequeno nos bastidores, antes do show.

"Um menino desse tem cara que gosta de estudar, e que acorda cedo", brincou o cantor.