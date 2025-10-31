Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Quadrilha se apresentando em Aracati

Verso

Final do campeonato Estadual de Quadrilhas recebe 21 grupos juninos em Aracati; confira programação

Essa é a primeira vez que a cidade histórica de Aracati se prepara para receber os quadrilheiros do Festejo Ceará Junino

Bergson Araujo Costa 17 de Julho de 2025
Assista

É Hit

Cantora Walkyria Santos é derrubada por seguranças após fã subir em palco

Forrozeira foi levantada por colegas da produção

Redação 13 de Julho de 2025
Apresentação de um Joelma e o intérprete Adriano Ruan no palco, com o público assistindo, destaque para a cantora com cabelo loiro e jaqueta dourada.

É Hit

Intérprete de libras viraliza após traduzir música de Joelma e dançar com a cantora em show; assista

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Adriano Ruan busca levar o sentimento das músicas por meio dos movimentos do corpo

Redação 10 de Julho de 2025
Jessilene tem cabelos pretos amarrados em um rabo de cavalo. Ela é uma jovem negra e, na foto, usa uma blusa de alça azul

Ceará

Mulher que morreu eletrocutada em festa de São João em Sobral comemorava aniversário com a família

Jessilene Mendes, 26, sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias após encostar em um ferro energizado próximo a barracas de venda ambulante

Luana Severo e João Lima Neto 29 de Junho de 2025
As festas juninas de Sobral acontecem na Arena Aeroporto

Segurança

Mulher morre após sofrer choque elétrico em festa de São João em Sobral

Pessoas que estavam acompanhadas da vítima também foram atingidas pela descarga elétrica

João Lima Neto 29 de Junho de 2025
Cena da apresentação interrompida para retirar o cachorro

Zoeira

Cachorro caramelo interrompe grupo no Festival de Quadrilhas Juninas de Santa Quitéria; veja vídeo

Com 15 anos de história, o grupo Paixão Junina, de Crateús, abordou a história da Baroneza, primeira locomotiva a vapor do Brasil

Gabriela Custódio 28 de Junho de 2025
Nattan e Natanzinho LIma postaram foto em colab em rede social

É Hit

Nattan e Nattanzinho Lima se encontram pela primeira vez e mostram que não possuem rivalidade; veja

Eles publicaram vídeos e stories em camarim de show em Pernambuco

Redação 26 de Junho de 2025
Vinícius Araújo em viagem ao lado da dupla Iguinho e Lulinha

Opinião

Como Iguinho e Lulinha mantêm a voz em mais de 50 shows no São João? Fonoaudiólogo da dupla explica

Profissional revelou segredos sobre alimentação e técnicas utilizadas com forrozeiros

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 26 de Junho de 2025
Simone Mendes segurando carneiro durante show na Bahia

É Hit

Depois de galinha, Simone Mendes ganha carneiro de fã em show de São João na Bahia

Animal ganhou nome de 'Kaká carneiro'

Redação 25 de Junho de 2025
Projeto parte de memórias de infância ligadas ao São João para tensionar papeis de gênero e sexualidade

Verso

Quem pode ser Rainha do Milho? Filme reflete sobre lugar do feminino e masculino nas festas juninas

Videodança parte de memórias juninas de infância para refletir sobre gênero e tradição nordestina.

João Gabriel Tréz 25 de Junho de 2025
1 2 3