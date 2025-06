Mulher morre após sofrer choque elétrico em festa de São João em Sobral

Uma mulher de 26 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica durante festa de São João promovida pela prefeitura de Sobral, no bairro Aeroporto, no sábado (28).

Ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do óbito. A vítima foi identificada sendo Jessilene Mendes, mãe de dois filhos.

Em vídeo publicado pela mãe de Jessilene nas redes sociais, ela contou que a filha morreu após pisar em "fios descascados".

"Minha filha deixou dois filhos pequenos. O IML não tem como trazer. Eu quero justiça. Eu não quero que aconteça isso com outra pessoa", reclamou a mãe de Jessilene em publicação.

Também chegou a ser divulgado em grupos de WhatsApp, imagens da fiação exposta e precária em cima de barracas de alimentação do evento.

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu e foi a óbito. Outras pessoas que estavam acompanhadas da vítima também foram atingidas pela descarga elétrica, mas sem gravidade.

A Delegacia de Polícia Civil de Sobral é a unidade que está a cargo dos trabalhos investigativos acerca do caso.

O que diz a Prefeitura de Sobral?

Em nota publicada no Instagram, na manhã deste domingo (29), a Prefeitura de Sobral manifestou profundo pesar pelo falecimento da jovem, durante as festividades do São João de Sobral, na Arena Aeroporto.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, oferecendo nosso respeito e sentimentos mais sinceros", declarou o município.

Conforme o comunicado, no momento do ocorrido a jovem foi prontamente atendida pela equipe de profissionais de saúde que atuava no evento, sendo encaminhada de imediato à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber suporte médico intensivo.

Ainda em nota, a prefeitura esclareceu que "o espaço onde o evento acontece passou, previamente, por todas as vistorias técnicas exigidas, com acompanhamento e liberação dos órgãos competentes, seguindo os critérios estabelecidos para garantir a segurança do público".

A Prefeitura de Sobral disse ainda que está acompanhando o caso de perto e colaborando com as autoridades responsáveis para que todas as circunstâncias sejam devidamente apuradas.