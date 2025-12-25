Diário do Nordeste
Massacre no Natal: Chacina da Sapiranga completa 4 anos e 20 réus ainda não foram a júri

Dois acusados foram condenados a 557 anos de prisão.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
local chacina da sapiranga pms atendendo a ocorrencia e sangue no chao.
Legenda: Dezenas de pessoas se confraternizavam no Campo do Alecrim, na Sapiranga, quando foram surpreendidas por tiros.
Foto: Fabiane de Paula

Um dos episódios mais sangrentos dos últimos anos no Ceará completa quatro anos nesta quinta-feira (25). No entanto, 20 dos 22 acusados pela Chacina da Sapiranga ainda não foram a júri popular.

Outros dois foram julgados e condenados no último mês de setembro. Somadas, as penas de Nilson Lima Nogueira Filho e Vinícius Rian Inácio da Silva chegam a 557 anos de prisão. Vinícius segue foragido.

Já Nilson saiu do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, sob escolta policial rumo ao presídio. Desde então, a defesa do sentenciado protesta por um novo júri.

A reportagem apurou que o advogado de Nilson diz que "a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova carreada aos autos, visto que em nenhum momento quis o apelante se insurgir contra a vida das vítimas".

O Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou contra por considerar que não aconteceu equívoco quando o réu foi condenado e que a sentença deve ser mantida.

Além do crime de homicídio qualificado, os réus foram condenados por tentativa de homicídio, corrupção de menores e por integrar organização criminosa.

ATAQUE A TIROS

O grupo é acusado de participar do crime ocorrido na noite do Natal de 2021. Dezenas de pessoas se confraternizavam no Campo do Alecrim, na Sapiranga, quando foram surpreendidas por tiros. 

Morreram André Alexandre Rodrigues, Israel da Silva Andrade, John Lenon Holanda, Mateus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto. Outras seis pessoas ficaram feridas.

Conforme as investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE), a chacina foi motivada pela disputa por território para o tráfico de drogas. Os acusados são apontados como membros da facção criminosa Massa Carcerária, que surgiu de uma dissidência da facção carioca Comando Vermelho (CV).

chacina sapiranga campo alecrim mortes faccao disputa crime juri
Legenda: Além do crime de homicídio qualificado, os réus devem ser julgados pela tentativa de homicídio, corrupção de menores, por integrar organização criminosa e resistência.
Foto: Arnaldo Araújo/TVM

O Ministério Público afirmou, na denúncia, que os crimes foram praticados por motivo torpe e com dinâmica que dificultou a defesa das vítimas, já que "estas foram surpreendidas por um ataque massivo com uma grande quantidade de executores fortemente armados".

USO DE FUZIL NA CHACINA

"Os acusados ainda realizaram os homicídios com emprego de arma de fogo de uso restrito. Em cotejo com as provas até aqui colhidas, torna-se evidente que  todos os acusados tinham conhecimento de que dentre as armas utilizadas pelos membros da "Tropa do 2R", notadamente um de seus líderes, Raí ("Jogador") se valia de um fuzil, armamento de guerra, classificado como de uso restrito", descreveu o MPCE.

Um fuzil calibre 5.56 foi apreendido envolto em um saco de cebola, dentro de um matagal, no bairro Parque Manibura, na Capital. Denúncia anônima que dava conta de que a arma foi utilizada na chacina levou a Polícia até o armamento.

Também consta na denúncia que houve participação de outros indivíduos ainda não identificados, bem como de seis adolescentes que estavam em posse de armas de fogo durante a chacina - e que foram apreendidos.

Confira a lista com todos os réus:

  • André Soares Júnior, o 'Loirinho';
  • Alessandro Vieira da Silva
  • Antônio Gabriel Sousa da Silva, o 'Gabiru';
  • Charles Dantas Oliveira
  • Eduardo José do Nascimento, o 'Carioca';
  • Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, o 'Bombado';
  • Gabriel Sousa Freitas, o 'Biel';
  • Israel Silva Ferreira
  • Jeandson Nunes Bento dos Santos, o 'Toin';
  • João Ricardo Sousa da Silva, o 'JR';
  • João Victor Aguiar de Sousa, o 'Tito';
  • José Ivan Alves da Silva Filho
  • Kaique de Sousa Domingos
  • Mateus Aguiar de Sousa
  • Mateus Acelino da Silva, o 'Malagueta';
  • Miguel Sousa da Silva, o 'Miguelzinho';
  • Nilson Lima Nogueira Filho, o 'Berinjela';
  • Raí Cesar Silva Araújo, o 'Jogador';
  • Thiago Farias de Lima, o 'Guaiúba';
  • Tiago Pereira Mendes, o 'Cara de Pizza';
  • Vinicius Rian Inácio da Silva
  • Yuri Marques Bento, o 'Berre'.
