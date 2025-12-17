Apresentadora e repórter choram ao noticiar caso de violência contra mulher no Ceará

A apresentadora Marcella de Lima e a repórter Brenda Albuquerque se emocionaram ao vivo ao noticiar um caso de extrema violência contra uma mulher no Ceará.

Na tarde desta quarta-feira (17), em transmissão na TV Verdes Mares, o choro aconteceu quando elas noticiavam a tentativa de feminicídio contra Brenna Araújo de Brito, 36, agredida com marteladas no rosto pelo ex-companheiro, no dia 24 de novembro, em Pacajus.

Durante a transmissão, Brenda Albuquerque relatava o esforço da vítima para retomar a rotina após a agressão quando se emocionou. A vítima perdeu todos os dentes em decorrência da brutalidade sofrida e depende de ajuda para sobreviver enquanto tenta se recuperar física e emocionalmente.

Legenda: Apresentadora e repórter se emocionaram ao falar de agressão sofrida por cearense. Foto: Reprodução/TV Verdes Mares.

Ao falar sobre a situação da vítima, a repórter disse, ao vivo: "Brenna perdeu aí todos os dentes e agora segue na luta para se recuperar, né? E dar esse testemunho para todos".

Visivelmente abalada, a apresentadora Marcella de Lima também chorou ao comentar o caso no estúdio. Ela pediu desculpas ao público pela emoção e ressaltou a dor de ouvir o relato de outra mulher vítima de violência.

"Eu peço até desculpas, me emociono porque para a gente que é mulher é muito difícil a gente ouvir uma outra mulher que foi vítima de violência dizer que não consegue mais olhar no espelho porque perdeu os dentes. Isso dói muito, gente", comentou Marcella, com emoção.

Por fim, a apresentadora destacou o impacto emocional da violência sofrida por Brenna: "Eu torço para que essa mulher, além dela recuperar o sorriso mesmo, que ela volte a se olhar no espelho, ela recupere a própria vida, a força, a dignidade, porque imagina como essa mulher tá ferida, a alma dela tá completamente devastada, gente. É muito difícil".