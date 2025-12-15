Um mês após incêndio, Elmano garante retorno das atividades do Hospital César Cals após reforma

Após um mês do incêndio que atingiu uma subestação do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que a unidade de saúde passará por uma ‘grande reforma’ e garantiu o retorno das atividades no local, mas ainda sem data definida.

‘Estamos agora no processo de fazer a perícia e apurar se havia outras situações no hospital que estão a exigir agora. E já que teve esse incidente, nós vamos aproveitar e fazer uma grande reforma do César Cals, como ele deve ser mesmo […] O que é certo é que ele vai retornar para a população cearense”, disse o governador à Verdinha FM.

Desde o incidente, ocorrido no dia 13 de novembro, a unidade localizada no Centro de Fortaleza está fechada temporariamente.

A promessa da reforma já havia sido detalhada por Lino Alexandre, superintendente da Região de Saúde de Fortaleza da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), um dia depois do incêndio, quando afirmou que as obras só iniciarão após a inspeção completa nas dependências do hospital.

Contudo, as intervenções seguem sem previsão de início. O laudo que identifica a causa do incêndio ainda não foi emitido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

Elmano também comentou sobre a abertura dos 285 leitos no Hospital Universitário do Ceará (HUC), no bairro Itaperi, para atender à demanda do HGCC.

“Abrimos esses leitos porque já estavam prontos, que era o Hospital Universitário junto com o Hospital da Mulher que tinham leitos fechados. O Evandro decidiu abrir esses leitos garantindo assim que a gente pudesse efetivamente atender”, disse.

Função do hospital

O governador comentou que está sendo discutido com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) a perspectiva do papel que o César Cals “pode cumprir ainda melhor para a população”. Antes mesmo do incêndio, o futuro do local já era assunto em discussão.

Legenda: Hospital César Cals é o mais antigo da rede pública estadual do Ceará e tem mais de 90 anos Foto: Thiago Gadelha

Em maio deste ano, o Diário do Nordeste noticiou que os serviços da unidade seriam totalmente transferidos para o HUC — exceto a maternidade e a neonatologia. Assim, o César Cals iria concentrar o serviço de obstetrícia.

Com 97 anos de existência, a unidade é referência em obstetrícia e neonatologia no Ceará, e também é historicamente reconhecido pelo serviço de Banco de Leite Humano, além de ser um importante espaço de formação com internato, residência médica e outras atividades de ensino.

Incêndio na subestação

No dia 13 de novembro, um incêndio atingiu a subestação de energia do César Cals, no bairro Centro. Imagens que circularam nas redes sociais mostravam muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo bebês sendo transportadas em incubadoras.

Segundo a Sesa, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará afirmou à época que não houve chamas, somente fumaça, e que os danos se restringiram ao local. A área interna da unidade de saúde não foi afetada.

Legenda: Populares ajudaram fazer retirada de bebês de hospital com ajuda de guarda-sol. Foto: Ismael Soares/SVM.

Em uma operação de oito horas de duração, 117 bebês e 153 mães e acompanhantes foram transferidos do local para outras unidades da rede Sesa, sendo o Hospital Universitário do Ceará, no bairro Itaperi, o que recebeu mais pacientes.