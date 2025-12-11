Motorista que voou com carro sobre duna no Ceará doa duas TVs para encerrar processo

O empresário Valécio Granjeiro, motorista que "voou" com uma picape sobre a duna de Canoa Quebrada, no Ceará, fez um acordo para não ser processado e doou duas TVs de 65 polegadas para as Polícias Militares de Aracati e Icapuí.

O caso ocorreu em maio deste ano. Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), a medida ajudará as forças de segurança a "reforçarem o monitoramento das áreas urbanas dos municípios".

De acordo com o órgão, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instrumento jurídico que pode ser sugerido pelo Ministério Público para resolver crimes de menor potencial ofensivo sem a necessidade de um processo criminal completo.

O acordo foi celebrado pelo MPCE, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Aracati, município onde se deu a ocorrência, em maio deste ano. O motorista chegou a ser multado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) em R$ 2.934,70, além de ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Ele infringiu o artigo 175 Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A legislação proíbe o uso de veículo para demonstração de manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento, ou arrastamento de pneus. A infração é gravíssima.

Veja também Ceará Motociclistas por app terão desconto no IPVA em Fortaleza; confira regras Ceará ‘Paradinha’: Fortaleza deve receber pelo menos 7 pontos de descanso para motociclistas de app Ceará Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS

Motorista admitiu culpa

Ao celebrar o acordo com o MPCE, o empresário admitiu culpa na ocorrência e "reconheceu que a manobra colocou em risco a população que estava no local".

"No ANPP, o empresário se comprometeu a doar duas TVs de 65 polegadas, sendo uma para a Polícia Militar de Aracati e outra para a de Icapuí reforçarem o monitoramento de áreas urbanas dos municípios. Os equipamentos foram entregues à Polícia das duas cidades no dia 18 de setembro de 2025", informou o MPCE, em nota.

À época, o caso viralizou pela curiosidade e pelo risco da manobra. Walécio chegou a vender a picape, que foi exposta durante os festejos juninos no município de Russas.