Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motorista que voou com carro sobre duna no Ceará doa duas TVs para encerrar processo

Empresário foi multado e chegou a ter a carteira de motorista suspensa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Montagem com duas cenas distintas: à esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira de escritório, vestindo camisa polo branca com detalhes discretos e relógio inteligente no pulso, em um ambiente corporativo com parede clara e quadro ao fundo. À direita, uma caminhonete preta aparece no ar durante um salto radical sobre dunas de areia, com céu nublado ao fundo.
Legenda: Motorista viralizou nas redes sociais após 'voar' com carro em duna da praia Canoa Quebrada.
Foto: Reprodução/Instagram.

O empresário Valécio Granjeiro, motorista que "voou" com uma picape sobre a duna de Canoa Quebrada, no Ceará, fez um acordo para não ser processado e doou duas TVs de 65 polegadas para as Polícias Militares de Aracati e Icapuí.

O caso ocorreu em maio deste ano. Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), a medida ajudará as forças de segurança a "reforçarem o monitoramento das áreas urbanas dos municípios".

De acordo com o órgão, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instrumento jurídico que pode ser sugerido pelo Ministério Público para resolver crimes de menor potencial ofensivo sem a necessidade de um processo criminal completo.

O acordo foi celebrado pelo MPCE, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Aracati, município onde se deu a ocorrência, em maio deste ano. O motorista chegou a ser multado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) em R$ 2.934,70, além de ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa

Ele infringiu o artigo 175  Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A legislação proíbe o uso de veículo para demonstração de manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento, ou arrastamento de pneus. A infração é gravíssima. 

Veja também

teaser image
Ceará

Motociclistas por app terão desconto no IPVA em Fortaleza; confira regras

teaser image
Ceará

‘Paradinha’: Fortaleza deve receber pelo menos 7 pontos de descanso para motociclistas de app

teaser image
Ceará

Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS

Motorista admitiu culpa 

Ao celebrar o acordo com o MPCE, o empresário admitiu culpa na ocorrência e "reconheceu que a manobra colocou em risco a população que estava no local".

"No ANPP, o empresário se comprometeu a doar duas TVs de 65 polegadas, sendo uma para a Polícia Militar de Aracati e outra para a de Icapuí reforçarem o monitoramento de áreas urbanas dos municípios. Os equipamentos foram entregues à Polícia das duas cidades no dia 18 de setembro de 2025", informou o MPCE, em nota. 

À época, o caso viralizou pela curiosidade e pelo risco da manobra. Walécio chegou a vender a picape, que foi exposta durante os festejos juninos no município de Russas. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Montagem com duas cenas distintas: à esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira de escritório, vestindo camisa polo branca com detalhes discretos e relógio inteligente no pulso, em um ambiente corporativo com parede clara e quadro ao fundo. À direita, uma caminhonete preta aparece no ar durante um salto radical sobre dunas de areia, com céu nublado ao fundo.
Ceará

Motorista que voou com carro sobre duna no Ceará doa duas TVs para encerrar processo

Empresário foi multado e chegou a ter a carteira de motorista suspensa.

Redação
Há 57 minutos
Foto do Aeroporto de Fortaleza.
Ceará

Fortaleza tem voos cancelados e atrasados após passagem de ciclone por São Paulo

Veja o que fazer em caso de cancelamento.

Redação
Há 1 hora
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac).
Ceará

Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS

O foco são pacientes que já estão na fila de regulação aguardando atendimento.

Redação
Há 2 horas
Entregador com capacete e mochila térmica verde nas costas, usando o telefone enquanto está parado na motocicleta.
Ceará

‘Paradinha’: Fortaleza deve receber pelo menos 7 pontos de descanso para motociclistas de app

Espaços terão banheiros, calibradores e outros serviços municipais.

Nicolas Paulino
11 de Dezembro de 2025
Motociclista circulando por Fortaleza vestindo calça jeans, camisa longa preta e com mochila de entrega vermelha nas costas.
Ceará

Motociclistas por app terão desconto no IPVA em Fortaleza; confira regras

Programa de incentivo, assinado nesta quinta (11), deve valer a partir de 2026.

Nicolas Paulino e Mylena Gadelha
11 de Dezembro de 2025
Mãos seguram um celular exibindo a tela inicial do aplicativo Matrícula Online do Governo do Ceará, com a imagem de dois estudantes sorrindo.
Ceará

Matrículas em escolas estaduais de Fortaleza podem ser feitas por App; veja passo a passo

No momento, as inscrições estão abertas para as Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs), até17 de dezembro.

Clarice Nascimento
11 de Dezembro de 2025
Vista do Farol do Mucuripe com as casas da comunidade ao redor.
Ceará

Mais da metade dos moradores de favelas do Ceará vive em locais sem arborização

Soluções baseadas na natureza têm sido apontadas como alternativas para territórios com pouco espaço.

Gabriela Custódio
11 de Dezembro de 2025
Aos 90 anos 'vovó Joaninha' viraliza com o neto mostrando a vida simples no interior
Ceará

Aos 90 anos 'vovó Joaninha' viraliza com o neto mostrando a vida simples no interior

A dupla é de Juazeiro do Norte (CE) e já conta com quase meio milhão de seguidores nas redes sociais

Gabriel Bezerra*
11 de Dezembro de 2025
O Dr. Alex Freitas, médico infectologista, aparece sentado em sua mesa, usando uma camisa vermelha, em frente a um monitor de computador. Uma placa na parede identifica o local como Consulta Especializada - Dr. Alex Freitas, na Policlínica Regional de Caucaia.
Ceará

42 anos após 1º caso de aids no CE, uso de camisinha e educação sexual ainda desafiam prevenção

Estado notifica casos da doença há mais de 40 anos, mas transmissão se mantém estável.

Nicolas Paulino
11 de Dezembro de 2025
Mulher fala ao microfone no palco da Feira Mulher em Foco.
Ceará

Feira Mulher em Foco promove empreendedorismo feminino em três bairros de Fortaleza

Programação leva estandes gratuitos e atrações femininas a três espaços da capital ao longo do mês de dezembro

Agência de Conteúdo DN
11 de Dezembro de 2025
Praça da Cidade 2000 movimenta rotina de moradores com lazer e gastronomia.
Ceará

Praça da Cidade 2000 movimenta rotina de moradores com lazer e gastronomia

Área reúne caminhadas, atividades, convivência e comércio que atrai visitantes

Agência de Conteúdo DN
11 de Dezembro de 2025
Fachada de prédio antigo e abandonado, com estrutura deteriorada, rachaduras visíveis na parede, janelas vedadas por tijolos e vegetação crescendo no telhado.
Ceará

Escola Jesus Maria e José: qual deve ser o futuro do prédio centenário?

Propostas vão de quadrilhódromo a museu no imóvel tombado.

Mão de mulher com unhas pintadas colocando aliança dourada na palma de outra mão masculina, com outra aliança já no dedo anelar. A foto representa uma separação de casal.
Ceará

Número de divórcios cresce mais que o de casamentos no Ceará, revela IBGE

Maioria das separações no Estado foi consensual.

Nicolas Paulino
10 de Dezembro de 2025
Duas mulheres segurando as mãos, uma com camisa amarela e a outra com um pin da bandeira LGBTQ+ no bolso da calça jeans clara.
Ceará

Ceará é o 1º do Nordeste com mais casamentos gays e lésbicos, diz IBGE

Estado teve aumento de 14% em uniões homoafetivas entre 2023 e 2024.

Nicolas Paulino
10 de Dezembro de 2025
Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu
Ceará

Meteoro é avistado em localidades do Ceará e causa clarão no céu

O fenômeno não tem relação com a chuva de meteoros Gemínidas, que deve acontecer entre os dias 13 e 14 de dezembro.

Redação
09 de Dezembro de 2025
montagem de fotos mostra festa na Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, em Fortaleza. O evento ultrapassou a capacidade máxima de lotação.
Ceará

Lotação em rave na Ponte dos Ingleses viola norma, e evento é encerrado pela Prefeitura

Festa de música eletrônica teve intervenção da Regional 12 e precisou ser encerrada duas horas antes do previsto.

Raísa Azevedo
09 de Dezembro de 2025
Jovem mulher negra com cabelo crespo caminhando em um corredor movimentado de campus universitário, com outros estudantes e murais de aviso.
Ceará

Conheça o pacto de combate ao racismo que a SSPDS assinou com a Secretaria da Igualdade Racial no CE

Pacto inclui formação continuada de agentes da segurança pública sobre igualdade e antirracismo.

Theyse Viana
09 de Dezembro de 2025
Ceará

De quadrilhódromo a museu: o que a Prefeitura cogita fazer na antiga Escola Jesus Maria e José

A Secretaria da Cultura de Fortaleza tem apresentando, em reuniões internas, as ideias de uso do bem que é centenário e tombado.

Thatiany Nascimento
09 de Dezembro de 2025
Mão de uma pessoa fechando uma torneira de cozinha cromada, da qual cai uma gota d'água, sobre uma pia de inox e bancada de granito.
Ceará

Em meio a críticas sobre Data Center no CE, gestor da Cogerh garante que uso d’água não é ‘expressivo’

Equipamento previsto para a Região Metropolitana de Fortaleza é alvo de questionamentos sobre consumo hídrico.

Nicolas Paulino
09 de Dezembro de 2025
Idosas.
Ceará

SVM vence três categorias do Prêmio Sistema Fecomércio Ceará de Jornalismo

Premio foi dividido nas modalidades Interior e Capital.

Bergson Araujo Costa
08 de Dezembro de 2025