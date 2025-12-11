Diário do Nordeste
Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS

O foco são pacientes que já estão na fila de regulação aguardando atendimento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:31)
Ceará
Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac).
Legenda: Atendimentos serão realizados no Hospital Universitário Walter Cantídio e na Maternidade Escola Assis Chateaubriand.
Foto: Lucas Falconery/SVM.

Fortaleza terá um mutirão com 1.369 atendimentos neste sábado (11) no Hospital Universitário Walter Cantídio e na Maternidade Escola Assis Chateaubriand.

Os pacientes que serão atendidos já estavam previamente agendados, pois encontravam-se na fila de regulação aguardando atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isso significa que o mutirão não será de portas abertas, ou seja, atenderá apenas as pessoas já agendadas.

O mutirão engloba consultas, exames e cirurgias. A ação será realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) com o objetivo de reduzir a fila do SUS.

O mutirão faz parte do “Dia E – Ebserh em Ação”, em parceria com o programa “Agora Tem Especialistas” do Ministério da Saúde (MS), e ocorrerá simultaneamente nos 45 hospitais da Rede Ebserh. 

Atendimentos ofertados

Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWC-UFC/Ebserh

Procedimentos cirúrgicos

  • Colecistectomia (com UTI)
  • Hérnia inguinal
  • Hérnia umbilical
  • Lesões de pele em oncologia
  • Ureterolitonomia (com UTI)
  • Postectomia
  • Tratamento esclerosante de varizes
  • Catarata

Exames e diagnósticos

  • Ecocardiograma transtorácico
  • Holter
  • MAPA
  • Eletrocardiograma
  • Ultrassonografia
  • Ressonância magnética
  • Tomografia computadorizada
  • Exames laboratoriais pré-operatórios
  • Audiometria, logoaudiometria e imitanciometria
  • Espirometria
  • Colonoscopia
  • Manometria

Consultas especializadas

  • Geriatria
  • Endocrinologia
  • Infectologia
  • Cirurgia geral
  • Neurologia (interconsulta)
  • Oncologia de pele
  • Oftalmologia
  • Manejo da dor

Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC-UFC/Ebserh

  • Colposcopia
  • Inserção de DIU hormonal e não hormonal
  • Inserção de implante subdérmico de etonogestrel (Implanon)
  • Histeroscopia diagnóstica
  • Consulta médica em ginecologia
  • Mamografia
  • Ultrassonografia transvaginal
  • Ultrassonografia de mama

