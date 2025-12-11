Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS

Fortaleza terá um mutirão com 1.369 atendimentos neste sábado (11) no Hospital Universitário Walter Cantídio e na Maternidade Escola Assis Chateaubriand.

Os pacientes que serão atendidos já estavam previamente agendados, pois encontravam-se na fila de regulação aguardando atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isso significa que o mutirão não será de portas abertas, ou seja, atenderá apenas as pessoas já agendadas.

Redação Por 15:05 / 11 de Dezembro de 2025 Foto: Krakenimages/Shutterstock. Foto: Krakenimages/Shutterstock. Músicas natalinas vão além de Simone e Mariah Carey; veja Do mercado agitado dos EUA a clássicos da MPB, canções sobre a data encantam gerações. Foto: Reprodução/YouTube. Época de Natal Antes mesmo de dezembro chegar, vídeos e memes sobre o "descongelamento" da cantora Mariah Carey, voz de "All I Want for Christmas is You", começaram a aparecer nas redes. A música é um hino da época natalina - mas não está sozinha. Foto: Reprodução/Netflix. Novidades Praticamente consolidada como um subgênero musical, a música natalina vem ganhando novos adeptos, a exemplo das artistas pop Sabrina Carpenter e Kylie Minogue, que lançaram projetos natalinos. Foto: Rodrigo Marques/Divulgação. Natal brasileiro Mas você sabia que o Brasil também tem seus próprios hits de Natal, além do hino "Então é Natal", da cantora Simone? Foto: Reprodução. MPB em clima de Natal Artistas consagrados da música popular brasileira já fizeram seus hits de Natal, como Luiz Gonzaga, em "Cartão de Natal", de 1954, e Jorge Ben Jor, em "Natal Brasileiro (Que Natal é Esse?)", de 1986. Foto: Divulgação. Natal repaginado Recentemente, Pabllo Vittar também entrou na onda e lançou o EP "Prazer, Mamãe Noel", que une brega, xote, pop e música eletrônica em músicas que têm como temática o período natalino. Foto: Divulgação. Gostou? Para acompanhar mais conteúdos sobre música e curiosidades sobre o Natal, acompanhe o Verso, espaço de cultura do Diário do Nordeste. Clique aqui para ler

O mutirão engloba consultas, exames e cirurgias. A ação será realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) com o objetivo de reduzir a fila do SUS.

O mutirão faz parte do “Dia E – Ebserh em Ação”, em parceria com o programa “Agora Tem Especialistas” do Ministério da Saúde (MS), e ocorrerá simultaneamente nos 45 hospitais da Rede Ebserh.

Atendimentos ofertados

Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWC-UFC/Ebserh

Procedimentos cirúrgicos

Colecistectomia (com UTI)

Hérnia inguinal

Hérnia umbilical

Lesões de pele em oncologia

Ureterolitonomia (com UTI)

Postectomia

Tratamento esclerosante de varizes

Catarata

Exames e diagnósticos

Ecocardiograma transtorácico

Holter

MAPA

Eletrocardiograma

Ultrassonografia

Ressonância magnética

Tomografia computadorizada

Exames laboratoriais pré-operatórios

Audiometria, logoaudiometria e imitanciometria

Espirometria

Colonoscopia

Manometria

Consultas especializadas

Geriatria

Endocrinologia

Infectologia

Cirurgia geral

Neurologia (interconsulta)

Oncologia de pele

Oftalmologia

Manejo da dor

Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC-UFC/Ebserh