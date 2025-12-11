Mutirão em Fortaleza realiza mais de 1,3 mil atendimentos para reduzir filas do SUS
O foco são pacientes que já estão na fila de regulação aguardando atendimento.
Fortaleza terá um mutirão com 1.369 atendimentos neste sábado (11) no Hospital Universitário Walter Cantídio e na Maternidade Escola Assis Chateaubriand.
Os pacientes que serão atendidos já estavam previamente agendados, pois encontravam-se na fila de regulação aguardando atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Isso significa que o mutirão não será de portas abertas, ou seja, atenderá apenas as pessoas já agendadas.
Do mercado agitado dos EUA a clássicos da MPB, canções sobre a data encantam gerações.
Antes mesmo de dezembro chegar, vídeos e memes sobre o "descongelamento" da cantora Mariah Carey, voz de "All I Want for Christmas is You", começaram a aparecer nas redes. A música é um hino da época natalina - mas não está sozinha.
Praticamente consolidada como um subgênero musical, a música natalina vem ganhando novos adeptos, a exemplo das artistas pop Sabrina Carpenter e Kylie Minogue, que lançaram projetos natalinos.
Mas você sabia que o Brasil também tem seus próprios hits de Natal, além do hino "Então é Natal", da cantora Simone?
Artistas consagrados da música popular brasileira já fizeram seus hits de Natal, como Luiz Gonzaga, em "Cartão de Natal", de 1954, e Jorge Ben Jor, em "Natal Brasileiro (Que Natal é Esse?)", de 1986.
Recentemente, Pabllo Vittar também entrou na onda e lançou o EP "Prazer, Mamãe Noel", que une brega, xote, pop e música eletrônica em músicas que têm como temática o período natalino.
O mutirão engloba consultas, exames e cirurgias. A ação será realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) com o objetivo de reduzir a fila do SUS.
O mutirão faz parte do “Dia E – Ebserh em Ação”, em parceria com o programa “Agora Tem Especialistas” do Ministério da Saúde (MS), e ocorrerá simultaneamente nos 45 hospitais da Rede Ebserh.
Atendimentos ofertados
Hospital Universitário Walter Cantídio - HUWC-UFC/Ebserh
Procedimentos cirúrgicos
- Colecistectomia (com UTI)
- Hérnia inguinal
- Hérnia umbilical
- Lesões de pele em oncologia
- Ureterolitonomia (com UTI)
- Postectomia
- Tratamento esclerosante de varizes
- Catarata
Exames e diagnósticos
- Ecocardiograma transtorácico
- Holter
- MAPA
- Eletrocardiograma
- Ultrassonografia
- Ressonância magnética
- Tomografia computadorizada
- Exames laboratoriais pré-operatórios
- Audiometria, logoaudiometria e imitanciometria
- Espirometria
- Colonoscopia
- Manometria
Consultas especializadas
- Geriatria
- Endocrinologia
- Infectologia
- Cirurgia geral
- Neurologia (interconsulta)
- Oncologia de pele
- Oftalmologia
- Manejo da dor
Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC-UFC/Ebserh
- Colposcopia
- Inserção de DIU hormonal e não hormonal
- Inserção de implante subdérmico de etonogestrel (Implanon)
- Histeroscopia diagnóstica
- Consulta médica em ginecologia
- Mamografia
- Ultrassonografia transvaginal
- Ultrassonografia de mama