‘Paradinha’: Fortaleza deve receber pelo menos 7 pontos de descanso para motociclistas de app

Espaços terão banheiros, calibradores e outros serviços municipais.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 12:10)
Ceará
Entregador com capacete e mochila térmica verde nas costas, usando o telefone enquanto está parado na motocicleta.
Legenda: Nos espaços, profissionais poderão carregar celulares utilizados para acessar plataformas.
Foto: Camila Lima.

Motociclistas por aplicativo que trabalham em delivery ou transportando passageiros ganharão espaços públicos para descanso em Fortaleza: serão as chamadas “Paradinhas”. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, pelo menos sete equipamentos estão previstos até 2026.

O primeiro deve ser inaugurado ainda em 2025, conforme o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas. Ficará no cruzamento das Avenidas Santos Dumont e Engenheiro Santana Júnior, próximo a um viaduto.

“As paradinhas serão espaços para que eles tenham os seus intervalos. Esses profissionais, muitas vezes, trabalham por 12 horas, 15 horas por dia”, explica George.

Nos locais de descanso, em parceria com a iniciativa privada, eles terão acesso a banheiros, bebedouros, carregadores de celular, calibradores de pneus e outros serviços públicos, como atualização de cadastros municipais.

Além da que ficará próxima ao viaduto, mais seis estruturas devem ser abertas em 2026. Os locais não foram divulgados.

teaser image
Ceará

Motociclistas por app terão desconto no IPVA em Fortaleza; confira regras

teaser image
Ceará

Fuga de passageiros enfraquece ônibus de Fortaleza e incha vias públicas com transportes individuais

Mudança de perfil

O gestor aponta que, hoje, o transporte por aplicativo é o mais utilizado em Fortaleza, tendo superado o transporte coletivo e o transporte individual.

“Então, não há como a Prefeitura não pensar nesse tipo de profissional. Em alguns momentos, pro intervalo, esse profissional tá procurando postes de gasolina ou farmácias, muitas vezes tendo um problema com os proprietários”, aponta.

Atualmente, o único espaço semelhante é fornecido por uma plataforma perto do Aeroporto de Fortaleza. “A ideia é que as paradinhas vão tendo vida própria, e dialogando com a categoria. É algo que os profissionais anseiam e pedem muito”, ressalta Dantas.

Requalificação de espaços

Outra função do projeto é dar novas destinações a espaços públicos pouco ou nada utilizados. No caso do viaduto, cita George, era utilizado para estacionamento de comércios ou abrigo para pessoas em situação de rua.

No caso desses usuários vulneráveis, foi estabelecido contato com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) para fazer abordagens e encaminhamentos a serviços de atenção.

