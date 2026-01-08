Diário do Nordeste
UFC assina ordem de serviço para obras da Estação Científica em Jericoacoara

As obras devem começar em fevereiro de 2026.

Redação
UFC Jericoacoara.
Legenda: No primeiro semestre de 2025, foi realizada a demolição do antigo mercado público.
Foto: Divulgação/Labomar.

A Universidade Federal do Ceará (UFC) assina, na próxima quarta-feira (14), a ordem de serviço para a construção da Estação Científica em Jericoacoara. O evento de assinatura, gratuito e aberto ao público, acontecerá no auditório do Polo de Convivência da Vila de Jericoacoara.

O alvará de construção e a licença prévia e de instalação do espaço foram obtidos em abril do ano passado, conforme informado pelo Diário do Nordeste. A autorização partiu da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, e liberou a instalação do equipamento na Vila de Jericoacoara,

As instalações devem ocupar uma área de 5.648 m², ficando a cerca de 300 metros do mar. Entre 2024 e 2025, foram finalizados os projetos básicos e executivos de arquitetura, paisagismo e engenharia.

Logo após a doação do terreno, a UFC realizou o processo de licitação da empresa repensável pelas obras, concluído em dezembro de 2025, sendo escolhida a Engenord. Para a construção, o governo federal doou aproximadamente R$ 5 milhões.

As obras devem começar em fevereiro de 2026, contemplando gabinetes, laboratórios de pesquisa e o primeiro museu de Jericoacoara, segundo o superintendente de infraestrutura da UFC, Renato Guerreiro.

ESTRUTURA DA ESTAÇÃO CIENTÍFICA 

Projeto mostra como será Estação Científica da UFC em Jericoacoara
Legenda: O projeto será implantado no centro da Vila de Jericoacoara, onde funcionava o antigo mercado público
Foto: Divulgação/LABOMAR/UFC

A Estação Científica contemplará ambientes de ensino, pesquisa e extensão, que serão imersos no primeiro Jardim Botânico de Jeri

O ambiente contará com cinco equipamentos integrados ao Jardim Botânico:

  • Museu de Jeri, com exposições físicas e virtuais sobre o meio ambiente e a história local;
  • Laboratórios de pesquisa e gabinetes;
  • Alojamento para 22 servidores, docentes e pesquisadores e 40 estudantes de graduação e pós-graduação;
  • Centro de Formação e Escola de Turismo, com quatro salas de aula voltadas à qualificação profissional de moradores e visitantes, incluindo a futura graduação em Turismo Ecológico da UFC;
  • Centro de eventos e auditório multifuncional, com capacidade para 300 pessoas.

“Elaboramos um projeto com jardins de chuva, bosques adensados, jardim sensorial, jardim de cactos, coleções de frutíferas e cinema ao ar livre”, explica o paisagista Bruno Ary, responsável pelo projeto.

