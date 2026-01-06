Ceará poderá ganhar dois novos 'santos gigantes' em 2026

Duas novas estátuas estão previstas para serem inauguradas no Ceará neste ano. São elas a imagem dedicada à Beata Menina Benigna, em Santana do Cariri, e a réplica de Santo Antônio, no município de Caridade. Os monumentos irão integrar a lista dos “santos gigantes” do Estado.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará é a responsável por acompanhar os trabalhos dos dois monumentos. Em nota, a Pasta afirmou que os equipamentos religiosos estão em fase final de implantação, representando investimento total de R$ 28 milhões.

Beata cearense

Segundo a SOP, as obras do santuário que homenageia a menina Benigna Cardoso estão avançadas. No momento, o local passa pelos serviços finais de limpeza e revisão da estrutura, com previsão de preparação para a entrega em janeiro de 2026.

Em dezembro, a Prefeitura de Santana do Cariri, no Sul do Ceará, já havia divulgado a conclusão das obras. O monumento tem cerca de 26 metros de altura e vai integrar um complexo religioso junto de uma capela e um memorial.

O ambiente de 48 mil m² também possui um templo para missas campais, esplanada central, trilha pavimentada de aproximadamente 600 metros — nomeada Caminhos do Martírio — além de uma ampla área de estacionamento para motos, carros e ônibus.

Legenda: Estátua da Menina Begnina, em Santana do Cariri, promete se tornar um novo ponto de turismo religioso na região. Foto: Divulgação/Ascom SOP.

O objetivo é que esse complexo impulsione o turismo religioso e amplie as perspectivas de desenvolvimento econômico da região. Foram investidos R$ 17 milhões na implantação do santuário pelo Governo do Estado.

Além disso, o monumento à Menina Benigna representa um símbolo de fé e resistência, principalmente para o povo do Cariri, onde a devoção é cultivada há décadas.

A estátua já havia sido finalizada em julho de 2024, mas foi alvo de críticas da população. Segundo os fiéis, o aspecto do monumento destoava de aparência oficial. Após a polêmica e diversos pedidos, a réplica passou por uma reconstrução e retificação da face.

Santo sem cabeça

Em Caridade, a 97 km de Fortaleza, as obras da estátua de Santo Antônio, em Caridade, já se encaminham para a etapa de intervenções finais. Conforme a SOP, essa fase engloba a urbanização do entorno, pavimentação do pátio e estacionamento do santuário a serem iniciados neste mês.

Legenda: Cabeça de Santo Antônio de Caridade ocupa espaço de uma via pública e é ponto marcante da cidade cearense. Foto: José Avelino Neto em 14/12/16

A primeira estrutura teve sua construção iniciada em 1984, quando o então prefeito da cidade Raul Linhares solicitou ao artista Franzé D'Aurora um monumento que homenageasse ao santo casamenteiro.

O corpo foi erguido no Morro do Serrote, mas não foi possível mover a cabeça do santo para o topo devido ao grande peso e fortes ventos. As partes ficaram separadas em uma distância de três quilômetros por quase 40 anos.

Em dezembro de 2025, a Prefeitura de Caridade finalizou o içamento e a montagem das estruturas metálicas da cabeça e membros da estátua, restando somente o revestimento externo.

“A partir deste mês, o Governo do Estado assume os serviços finais de urbanização do entorno, pavimentação do pátio e estacionamento do complexo”, completa a SOP.

O espaço vai contar com mirante, capela, pontos comerciais, pátio e calçadão arborizado, além de escadarias, rampas e um estacionamento. A obra do complexo é conjunta entre o município de Caridade e o Governo do Estado, diz a Superintendência.

Última inauguração aconteceu no Crato

A mais recente obra desse estilo foi a réplica de Nossa Senhora de Fátima, inaugurada no município de Crato, no Cariri, em novembro de 2025. Segundo informações oficiais, essa é a maior representação da santa no mundo, com 54 metros de altura.

Legenda: Inspirada na réplica da peregrina mundial que está localizada em Portugal, a imagem do Crato foi criada pelo escultor Ranilson Viana. Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

A cerimônia de inauguração fez parte do Jubileu Mariano Diocesano e contou com a participação de autoridades e de devotos tanto cearenses como de outros estados. Também esteve presente a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal.

A expectativa do município é de que sejam realizadas romarias direcionadas ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, criando uma cultura romeira em torno da obra.