Ceará poderá ganhar dois novos 'santos gigantes' em 2026

São pelo menos oito monumentos de até 54 metros existentes no Estado.

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará
Montagem com duas imagens de monumentos religiosos no Ceará: à esquerda, a estátua da Menina Benigna em Santana do Cariri, cercada por andaimes e operários durante a construção; à direita, a estrutura de aramado metálico formando o rosto da estátua de Santo Antônio em Caridade.
Legenda: Obras da estátua da Menina Benigna em Santana do Cariri (à esquerda) já foram concluídas, segundo a Prefeitura. Já a estrutura de Santo Antônio, em Caridade, entra na fase final neste mês de janeiro.
Foto: Lorena Tavares/SVM e Governo do Ceará/Divulgação.

Duas novas estátuas estão previstas para serem inauguradas no Ceará neste ano. São elas a imagem dedicada à Beata Menina Benigna, em Santana do Cariri, e a réplica de Santo Antônio, no município de Caridade. Os monumentos irão integrar a lista dos “santos gigantes” do Estado.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará é a responsável por acompanhar os trabalhos dos dois monumentos. Em nota, a Pasta afirmou que os equipamentos religiosos estão em fase final de implantação, representando investimento total de R$ 28 milhões.

Beata cearense

Segundo a SOP, as obras do santuário que homenageia a menina Benigna Cardoso estão avançadas. No momento, o local passa pelos serviços finais de limpeza e revisão da estrutura, com previsão de preparação para a entrega em janeiro de 2026.

Em dezembro, a Prefeitura de Santana do Cariri, no Sul do Ceará, já havia divulgado a conclusão das obras. O monumento tem cerca de 26 metros de altura e vai integrar um complexo religioso junto de uma capela e um memorial.

O ambiente de 48 mil m² também possui um templo para missas campais, esplanada central, trilha pavimentada de aproximadamente 600 metros — nomeada Caminhos do Martírio — além de uma ampla área de estacionamento para motos, carros e ônibus. 

Vista aérea do Complexo da Menina Benigna em construção, destacando a grande estátua cercada por andaimes sobre uma base circular de múltiplos níveis, situada em uma área rural com vegetação rasteira e montanhas ao fundo.
Legenda: Estátua da Menina Begnina, em Santana do Cariri, promete se tornar um novo ponto de turismo religioso na região.
Foto: Divulgação/Ascom SOP.

O objetivo é que esse complexo impulsione o turismo religioso e amplie as perspectivas de desenvolvimento econômico da região. Foram investidos R$ 17 milhões na implantação do santuário pelo Governo do Estado. 

Além disso, o monumento à Menina Benigna representa um símbolo de fé e resistência, principalmente para o povo do Cariri, onde a devoção é cultivada há décadas.

A estátua já havia sido finalizada em julho de 2024, mas foi alvo de críticas da população. Segundo os fiéis, o aspecto do monumento destoava de aparência oficial. Após a polêmica e diversos pedidos, a réplica passou por uma reconstrução e retificação da face. 

Santo sem cabeça

Em Caridade, a 97 km de Fortaleza, as obras da estátua de Santo Antônio, em Caridade, já se encaminham para a etapa de intervenções finais. Conforme a SOP, essa fase engloba a urbanização do entorno, pavimentação do pátio e estacionamento do santuário a serem iniciados neste mês. 

Uma cabeça colossal de concreto da estátua de Santo Antônio repousa de lado em uma rua de paralelepípedos, cercada por árvores verdes e casas simples. A estrutura monumental apresenta marcas de montagem e numeração, contrastando com o movimento cotidiano de pedestres e carros ao fundo sob o céu nublado.
Legenda: Cabeça de Santo Antônio de Caridade ocupa espaço de uma via pública e é ponto marcante da cidade cearense.
Foto: José Avelino Neto em 14/12/16

A primeira estrutura teve sua construção iniciada em 1984, quando o então prefeito da cidade Raul Linhares solicitou ao artista Franzé D'Aurora um monumento que homenageasse ao santo casamenteiro. 

O corpo foi erguido no Morro do Serrote, mas não foi possível mover a cabeça do santo para o topo devido ao grande peso e fortes ventos. As partes ficaram separadas em uma distância de três quilômetros por quase 40 anos.

Em dezembro de 2025, a Prefeitura de Caridade finalizou o içamento e a montagem das estruturas metálicas da cabeça e membros da estátua, restando somente o revestimento externo.

“A partir deste mês, o Governo do Estado assume os serviços finais de urbanização do entorno, pavimentação do pátio e estacionamento do complexo”, completa a SOP. 

O espaço vai contar com mirante, capela, pontos comerciais, pátio e calçadão arborizado, além de escadarias, rampas e um estacionamento. A obra do complexo é conjunta entre o município de Caridade e o Governo do Estado, diz a Superintendência. 

Última inauguração aconteceu no Crato

A mais recente obra desse estilo foi a réplica de Nossa Senhora de Fátima, inaugurada no município de Crato, no Cariri, em novembro de 2025. Segundo informações oficiais, essa é a maior representação da santa no mundo, com 54 metros de altura.

Vista aérea noturna da estátua de Nossa Senhora de Fátima em Crato, Ceará, cercada por uma vasta multidão de fiéis segurando velas durante uma celebração religiosa.
Legenda: Inspirada na réplica da peregrina mundial que está localizada em Portugal, a imagem do Crato foi criada pelo escultor Ranilson Viana.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

A cerimônia de inauguração fez parte do Jubileu Mariano Diocesano e contou com a participação de autoridades e de devotos tanto cearenses como de outros estados. Também esteve presente a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal. 

A expectativa do município é de que sejam realizadas romarias direcionadas ao Monumento de Nossa Senhora de Fátima, criando uma cultura romeira em torno da obra.

Montagem com duas imagens de monumentos religiosos no Ceará: à esquerda, a estátua da Menina Benigna em Santana do Cariri, cercada por andaimes e operários durante a construção; à direita, a estrutura de aramado metálico formando o rosto da estátua de Santo Antônio em Caridade.
