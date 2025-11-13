Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem pelo menos oito ‘santos gigantes’ de até 54 metros de altura; conheça

Imagens religiosas movimentam fluxos de fiéis em peregrinações pelo Estado.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
(Atualizado às 07:06)
Ceará
Montagem mostra estátuas de Padre Cícero, Santa Edwiges e Nossa Senhora de Fátima.
Legenda: Estátuas de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte; Santa Edwiges, na Caucaia; e Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza.
Foto: Gustavo Pellizzon/Thiago Gadelha/Daniel Roman

A tradição católica de representar em estátuas figuras importantes para a religião ganha, no Ceará, outra proporção – literalmente. O Estado tem, pelo menos, oito imagens de santos “gigantes” em sete cidades (veja lista abaixo), monumentos que atraem fiéis de todos os pontos do Brasil.

A grandiosidade combina com a fé. Para Christian Dennys, pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutor em Geografia Humana, representar os santos em proporções imensas, para além dos oratórios dentro de casa, segue uma lógica de representação de poder, de “agigantamento” do divino.

“É a imitação dos prédios e monumentos, das formas de poder representadas nas cidades, em palácios e estruturas como Torre Eiffel e Estátua da Liberdade. Nas tradições medievais, isso era considerado heresia. Hoje, é tradição. O inaugural disso no Brasil foi o Cristo Redentor, de 1931, e passou a influenciar a valorização do gigantesco”, contextualiza.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará cria rota do turismo religioso em 12 cidades e inclui três locais em Fortaleza; veja quais são

teaser image
Verso

Como a Festa do Pau da Bandeira transforma Barbalha em destino turístico nacional

1- Padre Cícero – 27 metros

Imagem aérea mostra estátua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Aos pés do santo, diversas pessoas.
Legenda: Horto de Juazeiro do Norte é "guardado" pela figura imponente de Padre Cícero.
Foto: Gustavo Pellizzon

A mais antiga entre elas é também a mais conhecida: a Estátua de Padre Cícero, na altiva Colina do Horto de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. A obra, esculpida por Armando Lacerda, durou cerca de dois anos, e a imagem de 27 metros de altura foi inaugurada em 1º de novembro de 1969, tornando-se cartão-postal da cidade.

Hoje, milhares de romeiros viajam, ano a ano, para rezar aos pés do “Padim”, dar uma volta no cajado em busca de casamento, como manda a tradição; escrever nomes e intenções sobre a tinta branca da estátua e professar a fé na colina cuja vista alcança até a Chapada do Araripe.

Em uma homenagem entre eternos, até Luiz Gonzaga cantou a “presença” de Padre Cícero: “Olha lá / No alto do Horto / Ele está vivo / O Padim não tá morto”.

2- Santa Edwiges em Caucaia – 23,7 metros

Imagem mostra estátua de Santa Edwiges, toda branca, cerca por estrutura de cobogós pintados em amarelo e marrom, onde se apoiam os fiéis. Atrás, o céu azul e nuvens brancas.
Legenda: Santa Edwiges fica no bairro Garrote, em Caucaia, na Grande Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha

No alto de uma serra, vigiando o bairro Garrote, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, está erguida uma imagem de 23,7 metros de altura – a Santa Edwiges, que batiza ainda um santuário no local. Ela foi inaugurada em outubro de 2022.

Com 30 hectares de área, o caminho até a santa conta ainda com quadros da Via Sacra – sequência de imagens que recria o caminho de Jesus Cristo carregando a cruz até o Calvário – e uma capela.

3- São Francisco das Chagas – 30 metros

Imagem mostra, em primeiro plano, banner com nome Estátua de São Francisco e imagem do santo. Em segundo plano, homens vestidos de franciscanos caminham em direção à estátua gigante do santo, em Canindé, no Ceará.
Legenda: Imagem de São Francisco de Canindé é ponto tradicional para devotos cearenses.
Foto: Helene Santos/Governo do Estado

Também nos anos 2000, em 4 de outubro de 2005, outra estátua sacra emblemática foi inaugurada no Ceará: a imagem de São Francisco da Chagas, em Canindé, no sertão cearense, que tem 30 metros de altura.

À época, o Governo do Estado afirmava que era a maior imagem sacra católica do mundo, e funcionou como aposta para incrementar o turismo religioso na região. Já neste ano, duas décadas após a inauguração, o Complexo da Estátua de São Francisco passou por uma requalificação, incluindo nova iluminação da imagem.

Além disso, o entorno da imagem – que, segundo a Prefeitura de Canindé, “recebe anualmente milhares de romeiros” – tem novos quiosques de artigos religiosos e alimentação para os visitantes.

4- Nossa Senhora de Fátima de Fortaleza – 15 metros

Imagem mostra multidão de católicos aos pés da estátua de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza.
Legenda: Inauguração da estátua de Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, reuniu milhares de fiéis, em 2008.
Foto: Daniel Roman

Imagem emblemática erguida em frente à Paróquia e Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro homônimo, em Fortaleza, a estátua da santa foi inaugurada em um chuvoso 13 de maio de 2008, há 17 anos.

Com 15 metros de altura, a obra foi encomendada ao artista plástico Francisco José Alencar Diniz, conhecido por Franciné Diniz. Ele também foi responsável pela imagem de São Francisco.

É na Praça Pio IX, ao redor da estátua, que se espalham diversas barracas para venda de santas, terços, camisas e outros objetos católicos, todos os dias 13 – em especial no 13 de maio e 13 de outubro, datas alusivas à primeira e à última aparição de Nossa Senhora de Fátima, respectivamente.

5- Santa Edwiges em Fortaleza – 11 metros

Imagem mostra estátua de Santa Edwiges na orla de Fortaleza. Atrás da santa, é possível ver o mar verde e um céu azul com nuvens brancas.
Legenda: Santa Edwiges fica na altura do bairro Moura Brasil, na avenida Leste Oeste, e tem capela homônima ao lado.
Foto: Alex Costa

Uma das vias mais importantes e antigas de Fortaleza, a avenida Leste Oeste tem fincados dois marcos importantes para os católicos da cidade: a capela e a imagem “gigante” da Santa Edwiges, inaugurada no dia 16 de outubro de 2008.

Registros da época apontam que o monumento foi executado pela Prefeitura de Fortaleza em quase três meses, a um custo de R$ 110 mil. O escultor, novamente, foi o artista Franciné Diniz. Em 2012, foi solicitado o tombamento provisório da estátua e da igreja, registrado na Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

6- Nossa Senhora da Penha – 23 metros

Imagem mostra homem de costas fotografando uma estátua grande de Nossa Senhora da Penha, em Campos Sales, no Ceará.
Legenda: Campos Sales, no Ceará, tem estátua em homenagem à padroeira, Nossa Senhora da Penha.
Foto: Divulgação/Diocese de Crato

Segunda mais recente do Estado, a estátua de Nossa Senhora da Penha foi inaugurada em dezembro de 2020 no município de Campos Sales, na Região do Cariri. Ela é a padroeira da localidade, e fica sobre um mirante que leva o nome da santa.

O monumento mede 23 metros de altura e foi esculpido em quase dois anos pelo artista pernambucano Pedro Pereira. Durante a bênção inaugural da imagem, o bispo Dom Gilberto Pastana, da Diocese do Crato, descreveu Penha como “portadora da paz”.

7- Santo Antônio – 26 metros

Imagem noturna mostra estátua de Santo Antonio em Barbalha, no Ceará. Ao lado dela, fogos de artifício.
Legenda: Inauguração da estátua de Santo Antônio em Barbalha, no Cariri, aconteceu há mais de três anos.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Barbalha

“Dono” de uma das festas religiosas mais tradicionais que acontecem no Ceará – a Festa do Pau da Bandeira –, Santo Antônio ganhou, em abril de 2022, um monumento de 26 metros de altura na cidade de Barbalha, da qual é padroeiro, também na Região do Cariri.

O investimento foi superior a R$ 2 milhões, e a imagem se tornou mais uma atração do turismo religioso, que movimenta a fé e a economia da região. De acordo com o Governo do Estado, o projeto incluiu, além da estátua, a urbanização do entorno.

8- Nossa Senhora de Fátima do Crato – 54 metros

Imagem mostra multidão de fiéis no Crato, em 2018, na primeira inauguração da estátua de Nossa Senhora de Fátima naquela cidade.
Legenda: Primeira imagem de Fátima no local foi inaugurada em 2018.
Foto: Divulgação/Governo do Estado

Na próxima quinta-feira (13), será inaugurada no Ceará uma estátua que, segundo informações oficiais, é a maior do mundo dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Com 54 metros de altura, a réplica da santa está erguida no município de Crato, no Cariri.

A imagem foi criada pelo artista Ranilson Viana, e a inauguração tem estimada a presença de cerca de 35 mil pessoas. Na ocasião, estará presente a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal. 

No local, já existia uma imagem inaugurada em 2018, de 45 metros de altura, cuja bênção inicial contou com a presença de cerca de 50 mil fiéis.

[Bônus] Santo Antônio sem cabeça

Montagem de imagem mostra, à esquerda, corpo da estátua de Santo Antônio sem a cabeça. À direita, a cabeça gigante na porta de uma casa.
Legenda: Cabeça do santo virou ponto de visitação na cidade de Caridade, no Ceará.
Foto: Alex Pimentel.

Além de Barbalha, o santo casamenteiro, padroeiro das coisas perdidas e dos pobres, tem outra representação no Estado. Ou tentativa. No município de Caridade, a cerca de 97km de Fortaleza, está erguida uma estátua de Santo Antônio, mas sem a cabeça.

Nos anos 1980, o então prefeito de Caridade, Raul Linhares, encomendou ao artista Franzé D’Aurora um monumento em homenagem ao santo. Com os fortes ventos e devido ao grande peso, a cabeça não pôde ser erguida, e estaciona na porta de uma casa a 3 km do corpo.

De tão inusitada, a história inspirou até livro: “A Cabeça do Santo”, da escritora cearense Socorro Acioli. A obra já chegou a ser traduzida para inglês e francês.

Identidade e fluxos regionais

Se de um lado há imagens que materializam uma relação de fé e identitária que já existia, como a de Padre Cícero, do outro estão figuras erguidas na tentativa de construir essa relação, que não necessariamente “conversam” com o DNA da região. Christian Dennys avalia que estas são “apostas que podem dar errado”.

“Não existe uma Fátima do Crato”, inicia, exemplificando sobre a estátua a ser inaugurada naquela cidade. “Existe a imagem de Portugal, nas tradições portuguesas, canalizadas em escala globalizada, assim como em Fortaleza. No Crato, a padroeira é Nossa Senhora da Penha. Eu na verdade contrario a lógica de identidade”, analisa o pesquisador.

“O risco é muito alto, porque você não está usando um agigantamento dos processos culturais locais: você tenta, da materialidade da imagem, construir uma imaterialidade de visitas e festejos que pode não ocorrer”, cita.

O geógrafo aponta, contudo, que “grande parte de localidades que há 15 ou 20 anos praticamente não tinham ninguém visitando, exceto em festejos muito locais, começam a se projetar mais rapidamente, aumentando o fluxo de pessoas”, a partir da presença dos “santos gigantes” – que, ironicamente, se apequenam dia a dia para caber em selfies.

“A tradição de projetar as fragilidades do ser humano diante do divino se inverte e você projeta a grandiosidade dentro da rede social, fazendo com que as estátuas tenham ângulos e formas que se transformem nessa capacidade ‘instagramável’”, observa Christian.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ceará

Cearense descobre gravidez 5 dias após morte do filho: 'Deus viu o quanto eu precisava desse amor'

"Entregar um filho a Deus é a missão mais dolorosa que fiz aqui na terra"

Geovana Almeida*
Há 44 minutos
Participantes do Enem 2025 na frente do local de prova.
Ceará

Estratégias para o 2º dia do Enem 2025: como abordar Ciências da Natureza e Matemática

Especialistas dão dicas para práticas para auxiliar os participantes para as últimas provas do Exame.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Montagem mostra estátuas de Padre Cícero, Santa Edwiges e Nossa Senhora de Fátima.
Ceará

Ceará tem pelo menos oito ‘santos gigantes’ de até 54 metros de altura; conheça

Imagens religiosas movimentam fluxos de fiéis em peregrinações pelo Estado.

Theyse Viana
Há 1 hora
Ceará

Novo Honda WR-V 2026 chega à Honda Novaluz em Fortaleza

Evento aberto ao público nesta quinta (13) oferece test drives e condições exclusivas de compra

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Cadernos do Enem.
Ceará

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

O recurso permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa.

Redação
12 de Novembro de 2025
evento em fortaleza no dia mundial da filosofia.
Ceará

Lúcia Helena Galvão realiza palestra em Fortaleza no Dia Mundial da Filosofia

Filósofa participa da palestra "Agenda Estoica: um guia para a adversidade"

Redação
12 de Novembro de 2025
Um homem de camisa branca realiza trabalho de jardinagem em um espaço arborizado de Fortaleza, ajoelhado próximo a uma planta de folhas vermelhas vibrantes. O ambiente é repleto de vegetação e luz natural, destacando o cuidado e a preservação do verde urbano.
Ceará

O que é a ‘doença do jardineiro’, que tem quase 40 casos no CE

Esporotricose também pode ser transmitida por animais infectados.

Nicolas Paulino
12 de Novembro de 2025
Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo

O proprietário do veículo foi autuado por infringir o Código da Cidade.

Redação
12 de Novembro de 2025
Participantes do Enem andando pelo local de prova.
Ceará

Revisão turbo: 5 tópicos essenciais de Matemática e Ciências da Natureza para o 2º dia do Enem

Veja listas de conteúdos que devem ser relembrados antes da prova.

Gabriela Custódio
12 de Novembro de 2025
Ceará

Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

Localizado na cidade do Crato, na região do Cariri, o evento deve atrair cerca de 35 mil fiéis

Agência de Conteúdo DN
12 de Novembro de 2025
Na imagem, um grupo de crianças participa de uma ação de Natal dos Correios. Algumas usam gorros de Papai Noel e outras trajes indígenas.
Ceará

'Labubu' e 'Bobbie Goods' lideram pedidos do Papai Noel dos Correios em Fortaleza

Campanha Papai Noel dos Correios, que "apadrinha" crianças em vulnerabilidade, vai até o dia 12 de dezembro.

Nathália Paula Braga* e Matheus Facundo
11 de Novembro de 2025
Imagens da ação da Marinha do Brasil em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza recebe navios, tropas e submarinos em treinamento da Marinha

A ação conta também com apoio de órgão públicos e empresas.

Redação
11 de Novembro de 2025
Mulher fazendo aula de direção.
Ceará

Governo do Ceará abre 550 vagas para mulheres vítimas de violência tirarem a primeira CNH de graça

A medida é voltada para mulheres com medida protetiva concedida nos últimos 12 meses.

Passageiros sobem em ônibus de Fortaleza.
Ceará

Diário do Nordeste vence Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025

O trabalho que conquistou a premiação na categoria "Meio Ambiente e Transporte" foi escrito pela repórter Theyse Viana.

Redação
11 de Novembro de 2025
Idosa arrumando o cabelo de uma jovem em uma cadeira de plástico, em ambiente interno.
Ceará

Cearense visita avó acamada minutos antes de subir no altar e momento viraliza; veja vídeo

"Eu senti que ela me reconheceu e que se fosse possível, por ela, com certeza estaria lá"

Geovana Almeida* e Maria Clarice Sousa*
11 de Novembro de 2025
Um agente de endemias da Prefeitura de Fortaleza coleta amostras de água em um reservatório azul, durante inspeção de rotina para combate ao mosquito Aedes aegypti.
Ceará

Por que a dengue é uma das maiores preocupações para a saúde do CE em 2026?

Sorotipo da doença não circula com força no Estado há cerca de duas décadas.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Um agricultor caminha por um terreno seco e arado, sob a luz amarelada do fim da tarde em Iguatu, no Ceará. Ele usa chapéu de palha e camisa comprida, carregando uma sacola plástica. Ao fundo, há árvores esparsas e pequenas construções rurais.
Ceará

Novo aplicativo cruzará solo e clima para indicar melhor época de plantar no CE

Funceme prepara ferramenta para orientar agricultores do Estado.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Ceará

Ergue Imóveis celebra 10 anos de trajetória no mercado imobiliário cearense

Nova identidade surge com selo comemorativo “10 anos erguendo confiança”

Agência de Conteúdo DN
11 de Novembro de 2025
Entrada do cartório Cláudio Martins.
Ceará

Dono de cartório de Fortaleza é denunciado por desviar R$ 2,6 milhões do MPCE

Ele cometeu o crime por cerca de oito anos seguidos.

Redação
10 de Novembro de 2025
Fachada do Conselho Tutelar do Crato.
Ceará

Conselheira é cassada após acusação de chamar menino de ‘macaco’ no Crato

Decisão judicial aponta ter faltado idoneidade moral para o cargo.

Redação
10 de Novembro de 2025