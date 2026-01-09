Enquete Casa de Vidro: quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26

Os primeiros candidatos à tão sonhada vaga no Big Brother Brasil 26 foram revelados na tarde desta sexta-feira (9) durante a programação da TV Globo. Os participantes da Casa de Vidro da região Nordeste estão confinados em Salvador, na Bahia.

Das mulheres, estão concorrendo a preferência do público Maxiane, 32 anos, professora de História e influenciadora digital (Pernambuco), e Rafaella, 29 anos, terapeuta ocupacional (Alagoas).

Já o grupo masculino é composto por Leandro, 42 anos, produtor cultural e arte-educador (Bahia), e Marcelo, 31 anos, médico (Rio Grande do Norte).

Dos 4 concorrentes, o público deve escolher um homem e uma mulher para entrar oficialmente na casa mais vigiada do País.

No total, são cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada uma das cinco Casas de Vidro para cravar a entrada no BBB 26.

O grupo dos veteranos, composto apenas por participantes que já passaram por outras edições do BBB, e dos camarotes, com famosos e personalidades da mídia, serão revelados ao público na segunda-feira (12), dia da estreia oficial.