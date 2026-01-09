Enquete Casa de Vidro: quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26
Participantes da Casa de Vidro do Nordeste foram revelados na tarde desta sexta (9).
Os primeiros candidatos à tão sonhada vaga no Big Brother Brasil 26 foram revelados na tarde desta sexta-feira (9) durante a programação da TV Globo. Os participantes da Casa de Vidro da região Nordeste estão confinados em Salvador, na Bahia.
Das mulheres, estão concorrendo a preferência do público Maxiane, 32 anos, professora de História e influenciadora digital (Pernambuco), e Rafaella, 29 anos, terapeuta ocupacional (Alagoas).
Já o grupo masculino é composto por Leandro, 42 anos, produtor cultural e arte-educador (Bahia), e Marcelo, 31 anos, médico (Rio Grande do Norte).
Dos 4 concorrentes, o público deve escolher um homem e uma mulher para entrar oficialmente na casa mais vigiada do País.
Quem da região Nordeste deve entrar no BBB 26? Vote
Candidatos homens
Candidatas mulheres
No total, são cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada uma das cinco Casas de Vidro para cravar a entrada no BBB 26.
O grupo dos veteranos, composto apenas por participantes que já passaram por outras edições do BBB, e dos camarotes, com famosos e personalidades da mídia, serão revelados ao público na segunda-feira (12), dia da estreia oficial.