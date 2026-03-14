A filha do cantor Amado Batista, Lorena Batista morreu na noite desta sexta-feira (13), aos 46 anos, após lutar contra um câncer no fígado que havia evoluído para metástase. Única filha mulher de Amado Batista, Lorena é fruto da união do artista com sua segunda esposa, Lenice. O cantor também é pai de Erick, Bruno, e Rick. Segundo o g1, Lorena era médica veterinária e policial federal. Ela deixa um filho de três anos, conforme o portal LeoDias. Não há mais informações se ela era casada ou mantinha algum relacionamento. Os filhos do astro possuem vida reservada e postura discreta nas redes sociais. Lorena, inclusive, mantinha seu perfil do Instagram fechado. Rick Batista, por sua vez, foi o único que seguiu a mesma carreira do pai, ao se tornar cantor. Homenagem de Amado Batista A morte de Lorena foi anunciada pelo próprio pai, em publicação nas redes sociais. Na publicação, Amado Batista fez uma homenagem à filha, classificando a perda como a maior dor que já sentiu. "A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher", escreveu o cantor. [render name="Instagram" contentId="7.5331413"] "Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada", disse. Lorena será velada em uma cerimônia íntima apenas para familiares, cujo local não foi revelado.