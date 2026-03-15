Wagner Moura recebe Lázaro Ramos com abraços em encontro antes do Oscar

Os atores Wagner Moura, 49, e Lázaro Ramos, 47, se encontraram em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste sábado (15), em clima de confraternização às vésperas da cerimônia do Oscar. O reencontro foi marcado por abraços, beijos no rosto e declarações de carinho entre os dois artistas brasileiros.

Os atores permaneceram abraçados por alguns instantes antes de caminhar juntos pelo local, com os braços nos ombros um do outro. Durante a recepção, Lázaro comentou sobre a elegância das pessoas presentes e brincou que os dois pretendem “beber até o dia 16”.

Veja encontro dos atores:

“Que gente linda, que saudade. Que bom ver seu rosto. Que gente elegante, eu vi o rosto de todo mundo, nós vamos beber até o dia 16”, disse Lázaro.

Depois da declaração, o ator deu um beijo no rosto de Wagner, que respondeu com tapinhas nas costas do amigo e disse: “Te amo”.

Amizade de três décadas

A relação entre Wagner Moura e Lázaro Ramos começou ainda na adolescência, em Salvador, na Bahia.



Segundo relatos de Wagner em entrevistas, os dois se conheceram quando tinham 18 e 16 anos, respectivamente, após uma apresentação teatral.

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Wagner assistiu Lázaro no palco e ficou impressionado com a atuação. Depois de um espetáculo, decidiu procurá-lo nos bastidores para propor amizade.

Desde então, os dois mantêm uma relação próxima que já dura cerca de 30 anos. Ao longo da carreira, trabalharam juntos em diferentes projetos e construíram uma ligação que ultrapassa o ambiente profissional.

Além da parceria artística, a amizade também se estende à vida pessoal. Wagner é padrinho dos filhos de Lázaro, e o baiano ocupa o mesmo papel na família do amigo.

Viagem para acompanhar o Oscar

Lázaro viajou aos Estados Unidos para acompanhar Wagner Moura na cerimônia do Oscar. Nas redes sociais, ele compartilhou bastidores da viagem e contou que mencionou o motivo da visita durante a passagem pela imigração.

“Ele perguntou o que eu vim fazer aqui. Eu respondi: ‘Eu vim para o Oscar’”, relatou o ator em um vídeo.

A presença no evento, no entanto, precisou ser organizada entre compromissos profissionais. Lázaro também se prepara para a estreia da novela "A Nobreza do Amor", prevista para segunda-feira (16), na qual interpretará seu primeiro vilão em produções televisivas.