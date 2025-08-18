Lázaro Ramos estreia como vilão em nova novela das 18h da Globo

O ator Lázaro Ramos foi confirmado como o vilão de “A Nobreza do Amor”, título provisório da próxima novela das 18h da Globo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. Esta será a primeira vez que o ator interpretará um antagonista em uma trama da emissora.

Inicialmente escalado para “Coração Acelerado”, que ocupará a faixa das 19h, o marido de Taís Araújo acabou trocando de produção. O papel que seria dele, o do empresário Roney Soares, ficará com Thomás Aquino. Recentemente, o ator renovou seu vínculo com a Globo em um contrato de longa duração, após ter deixado de manter exclusividade com a emissora desde 2021, quando firmou parceria com a Amazon.

Sinopse de nova novela

Ambientada em um reino fictício da África dos anos 1920, “A Nobreza do Amor” terá como pano de fundo um período de intensa instabilidade política. Após ser deposta, a rainha do país fugirá com a filha para o Brasil e se estabelecerá no interior de Pernambuco. É nesse cenário que a jovem princesa viverá um romance com um trabalhador rural.

A protagonista da novela será uma atriz negra, ainda em processo de escolha pela equipe de produção.

Segundo informações do jornal O Globo, as gravações estão previstas para começar em novembro, e a estreia deve acontecer apenas em 2026. Existe ainda a expectativa de que um diretor africano se junte a Gustavo Fernández na direção artística da novela.