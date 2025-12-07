'Fantástico' deste domingo (7) exibe informações exclusivas sobre morte do menino Benício
A revista eletrônica também aborda a rotina de um hospital que atua no tratamento de vítimas de animais peçonhentos.
O "Fantástico" deste domingo (7) chega com uma série de reportagens especiais. O caso do menino Benício será abordado com informações exclusivas, detalhando o que acorreu até ele receber injeção de adrenalina na veia.
O Show da Vida também apresenta a rotina de um hospital que há 80 anos é referência às vítimas de animais peçonhentos.
Além disso, no segundo episódio da série "Diabetes", o médico Drauzio Varella vai mostrar o porquê da doença ter crescido entre os jovens.
Que horas começa o Fantástico hoje (7)?
O "Fantástico" vai ao ar logo após o "Domingão com Huck", às 20h45, na TV Globo e no Globoplay. A previsão de término é às 23h50.