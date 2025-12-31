Diário do Nordeste
Claudia Leitte ajuda em pedido de casamento no Réveillon de Fortaleza; veja vídeo

Festa da virada no Aterro da Praia de Iracema conta com nove atrações musicais

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 01:25, em 01 de Janeiro de 2026)
Zoeira

Um casal ficou noivo durante o show da cantora Claudia Leitte no Réveillon de Fortaleza, nesta quarta-feira (31), no Aterro da Praia de Iracema. 

Marcelo, que fez pedido, estava à frente do palco e chamou a atenção da cantora para ajudá-lo a localizar Gleisi, sua namorada. O público também colaborou com a busca e conduziu a companheira até a frente do palco.

Com o apoio de Claudia Leitte, que pediu ao público que fizesse um “coração com as mãos” e desejou felicidades ao casal, o rapaz se ajoelhou e pediu a parceira em casamento, sob aplausos. 

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h, com o cantor Marcos Lessa, seguido pela cantora Nayra Costa, os Transacionais e a banda Paralamas do Sucesso.

Após o show da cantora Claudia Leitte, a contagem regressiva ficará por conta do cantor Seu Jorge, que deve ser seguido por Matuê, Wesley Safadão e Taty Girl, encerrando a noite.

A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas participem da festa da virada na Praia de Iracema. 

