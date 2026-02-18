Pedro Pascal é visto com Rafael Olarra em Nova York e alimenta rumores de romance

Pedro Pascal voltou a chamar atenção fora das telas. O astro foi fotografado ao lado do diretor Rafael Olarra durante um passeio por Nova York no fim de semana do Valentine’s Day, celebrado nos Estados Unidos em fevereiro.

As imagens rapidamente deram início a comentários sobre um possível novo relacionamento.

Veja também Zoeira Carla Perez admite erro após polêmica de racismo: "Nada justifica" Zoeira Após término, Nanda Costa e Lan Lanh aproveitam Carnaval em cidades diferentes

De acordo com o TMZ, os dois teriam ido juntos ao cinema para assistir a "O Morro dos Ventos Uivantes", adaptação do clássico romance de época estrelada por Jacob Elordi e Margot Robbie.

Antes da sessão, Pascal e Olarra também foram vistos almoçando em um restaurante da cidade, no domingo (15).

Até o momento, nenhum dos dois confirmou qualquer envolvimento além da amizade.

Quem é Rafael Olarra

Rafael Olarra é diretor e já teve seu nome ligado ao ator Luke Evans, conhecido por papéis como o de Gaston em "A Bela e a Fera". O relacionamento entre os dois durou cerca de dois anos e chegou ao fim em 2021.

Discreto sobre a vida pessoal, Olarra raramente comenta publicamente sobre seus relacionamentos.

Pedro Pascal, por sua vez, tem 50 anos, nasceu no Chile e vive uma das fases mais movimentadas da carreira.

O ator conquistou projeção mundial com as séries "The Mandalorian" e "The Last of Us". Em 2025, interpretou o Sr. Fantástico em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" e já está confirmado para retornar ao universo Marvel em "Vingadores: Doutor Destino", previsto para dezembro de 2026.