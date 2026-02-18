Diário do Nordeste
Após término, Nanda Costa e Lan Lanh aproveitam Carnaval em cidades diferentes

Ex-casal marcou presença na folia separadamente depois de 12 anos juntas.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem do ex-casal.
Legenda: Nanda e Lan Lanh são mães das gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

O Carnaval deste ano teve um significado diferente para Nanda Costa e Lan Lanh. Após o término do relacionamento de 12 anos, as duas curtiram a folia em destinos distintos e já na condição de solteiras.

O fim do casamento foi divulgado no último fim de semana.  Nanda e Lan Lanh são mães das gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos.

Enquanto Lan Lanh esteve na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar a última noite de desfiles do Grupo Especial na terça-feira (17), Nanda escolheu Salvador, na Bahia, para celebrar a festa.

A percussionista, de 57 anos, foi vista em um camarote ao lado de amigos, entre eles a atriz Emanuelle Araújo e o marido dela, Fernando Diniz. O trio posou para fotos e aproveitou a noite de desfiles em clima descontraído.

Já Nanda, de 39 anos, surgiu em um registro nas redes sociais curtindo o Carnaval de rua na capital baiana. A atriz apareceu entre foliões que acompanhavam um trio elétrico, celebrando ao lado de amigos.

 

