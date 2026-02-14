Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos juntas

A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh encerraram o relacionamento após 12 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz na sexta-feira (13).

A convivência do casal teve início em 2014. O relacionamento foi tornado público em 2018. No ano seguinte, as duas formalizaram a união.

Veja também Zoeira Famosos curtem Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro; veja fotos Zoeira BBB 26: expulsão expõe dívida de R$ 13,2 milhões de Edilson na Justiça do Trabalho

Em 2021, nasceram as filhas Kim e Tiê, hoje com quatro anos. As gêmeas foram concebidas por fertilização in vitro.

A notícia sobre o término foi divulgada inicialmente na coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo. Segundo a publicação, o rompimento ocorreu sem registros de conflitos.

Até o momento, as artistas não divulgaram manifestações públicas sobre a decisão.