Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos juntas
Assessoria confirma término do casal, que oficializou a união em 2019 e tem filhas gêmeas.
A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lanh encerraram o relacionamento após 12 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz na sexta-feira (13).
A convivência do casal teve início em 2014. O relacionamento foi tornado público em 2018. No ano seguinte, as duas formalizaram a união.
Veja também
Em 2021, nasceram as filhas Kim e Tiê, hoje com quatro anos. As gêmeas foram concebidas por fertilização in vitro.
A notícia sobre o término foi divulgada inicialmente na coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo. Segundo a publicação, o rompimento ocorreu sem registros de conflitos.
Até o momento, as artistas não divulgaram manifestações públicas sobre a decisão.