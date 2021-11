Nanda Costa e Lan Lahn publicam as primeiras imagens das filhas gêmeas, Kim e Tiê

A atriz Nanda Costa e a percussionista Lan Lahn publicaram, nesta quarta-feira (3), as primeiras fotos das filhas gêmeas, nascidas em 19 de outubro. Além do registro, elas compartilharam com o público os nomes das duas meninas: Kim e Tiê.

"Ufa.. Agora sim! Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães tão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família", escreveu Lan Lahn no Instagram, justificando que não faria texto longo em razão das tarefas de lactação. "Não vai rolar textão porque já tá na hora da 4ª mamada do dia".

Legenda: Crianças nasceram no dia 19 de outubro Foto: reprodução/Instagram

Nanda também publicou a mesma sequência de imagens, na qual usou o mesmo texto compartilhado pela esposa, ressaltando o sentimento pelas duas filhas. "O amor de mãe é tanto que só de olhar pra elas enxergamos um coração. Arrasta aí pra vocês verem que não é coisa de mãe".

As mamães receberam diversas mensagens carinhosas nos comentários das publicações. "Que amor, vocês. Vida livre e longa pra essas bebês", comentou a atriz Bruna Linzmeyer. "Sem condições pra tanta lindeza", escreveu a atriz Fernanda Paes Leme.

O casal também contou com parabéns e palavras gentis de Sérgio Marone, Débora Nascimento, Ary Fontoura, Caco Ciocler, Bruno Gissoni e outros famosos.

Nas postagens, ambas agradecem as mensagens de amor e carinho pela rede social, além de e-mail e WhatsApp, avisando que o casal responderá "quando der".

Nascimento das crianças

Kim e Tiê nasceram a partir de uma fertilização in vitro. Guardada por cinco meses, a gravidez foi tratada pelas mães em entrevista ao Fantástico, programa em que revelaram o adiamento da gestação por dois meses.

Conforme o jornal Extra, a atriz e a percussionista já estão juntas há sete anos, tendo assumido publicamente o relacionamento em 2018.