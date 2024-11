Ex-BBB Caio Afiune vai se casar com festa para 500 pessoas; colega de reality será padrinho

O ex-BBB Caio Afiune e a companheira, Waleria Motta, juntos há oito anos, vão se casar. Os dois estão na fase de planejamento da festa, que será para 500 pessoas, e terá o cantor Rodolffo como padrinho. Os dois se tornaram amigos durante o BBB 21.

À Quem, Caio disse que o local da cerimônia ainda não está fechado, mas adiantou que terá clima de roça. “Não posso falar ainda, mas vai se em um lugar que é o templo do sertanejo. Não sabemos se vai dar certo ainda, mas se for, vai ser uma pancada. A turma que vai fazer show é boa demais! Vai ser como um festival sertanejo; vai passar muito amigo meu lá. As pessoas abraçaram muito a ideia”.

Caio também contou que ele e Waleria sonharam muito com esse momento. "Vamos poder realizar essa cerimônia da forma que a gente sempre quis, sem precisar desviar o dinheiro para outras necessidades. Antes do BBB era mais complicado, a gente passou por uma situação complicada financeira. Agora nos preparamos para isso. Foi na hora certa".

Sobre a amizade com Rodolffo, o ex-BBB disse que está sempre em contato com o amigo. “Será o meu padrinho! A amizade dele é para a vida toda. Tenho um amor e admiração muito grande por ele. Agradeço a Deus por ter me colocado lá dentro com ele. Nós nos ajudamos muito lá dentro. Muito do que aconteceu na minha vida e na dele foi devido a essa amizade. A gente se fala toda hora pelo WhatsApp e direct; sempre estamos em contato”.