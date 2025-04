Renata Saldanha e o orgulho de ser cearense

Pela primeira vez na história do Big Brother Brasil, uma cearense tem a chance de ser a grande vencedora do programa. Renata Saldanha disputa o prêmio final e como bom bairrista que sou, é claro, torço por sua vitória. Contudo, quero citar aqui detalhes da participante que só alguém com um olhar cearense consegue enxergar com orgulho.

Renata é de Fortaleza, cria do Barroso, um dos territórios mais precarizados da cidade, criada apenas pela mãe, Dona Eulália. Uma realidade muito comum no país, muito complexa, cheia de privações e estigmas. Talvez o restante do país não imagine o quão poderoso é para nós assisti-la, mas ver a nossa bailarina mostrando de onde veio em rede nacional é muito importante.

