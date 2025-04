Equipe de Renata, finalista do BBB 25, promove festa para assistir decisão em Fortaleza

Com a chegada de Renata à grande final do Big Brother Brasil (BBB) 25, o Ceará está na decisão do programa pela primeira vez. Para celebrar e reunir a torcida, a equipe da bailarina irá promover uma festa para assistir à final do programa em Fortaleza.

A concentração será realizada no calçadão do Estoril, na Praia de Iracema.

O vencedor do BBB 25 será revelado nesta terça-feira (22), no programa ao vivo que começa por volta de 22h30.

Renata disputa a grande final com João Pedro e Guilherme. A cearense sobreviveu a diversos paredões e chegou à final do reality.

Na última berlinda da temporada, a bailarina disputou a preferência do público com Vitória Strada e João Pedro. A atriz foi eliminada, na noite desse domingo (20), com 54,52% dos votos.

Renata entrou no BBB 25 com Eva, amiga de infância. A dupla da finalista deixou o programa no fim de março.

FINALISTAS

Após vencer a prova de resistência, Guilherme foi o primeiro participante a se classificar para a final do BBB 25.

Com isso, João Pedro, Renata e Vitória formaram a última berlinda desta edição do reality, com a eliminação de Vitória nesse domingo.

