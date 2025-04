Renata relembra eliminação de Eva e elege como o momento mais difícil do BBB 25

Na véspera do último paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25, a cearense Renata elegeu o "momento mais difícil" dentro do jogo após dinâmica realizada pelo apresentador Tadeu Schimdt nesse sábado (19). Segundo a participante, isso aconteceu após a eliminação da conterrânea Eva, ocorrida em 30 de maio, que entrou com a bailarina como dupla.

"A Eva é minha amiga, mas tenho um vínculo de família com ela. Ela é minha irmã, a gente tem amizade do tempo que esse programa existe. No dia que ela saiu, passei a semana inteira praticamente chorando. Aquilo foi muito importante para que eu seguisse muito forte e tivesse mais um momento de resiliência para continuar lutando", disse.

A mesma dinâmica do sábado também contou com o "momento mais feliz" dos participantes. Renata relembrou a festa da sua liderança, quando relembrou os primeiros passos como bailarina e o desenvolvimento na carreira artística.

"Minha Festa do Líder foi muito especial. Quando vi representada a escola que cresci, meu projeto social, vi aquilo sendo mostrado, tanto para os participantes daqui que estavam na festa, mas para o Brasil inteiro", celebrou a sister.

Último paredão define os outros dois finalistas

Após vencer a prova de resistência, Guilherme foi o primeiro participante a se classificar para a final do BBB 25. Com isso, João Pedro, Renata e Vitória disputam a preferência do público. O mais votado deixa a casa neste domingo (20).

