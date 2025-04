Renata comenta romance com Maike e diz que realidade fora do BBB 25 é outra

A bailarina cearense Renata falou, neste sábado (19), sobre a possibilidade de manter um relacionamento com o ex-bbb Maike quando sair da casa.

Em conversa com os outros participantes do BBB 25, Saldanha pontuou que a realidade fora do reality é outra.

"Eu acho que lá fora a vida é diferente, então têm outras coisas para conhecer, minhas e dele. Então acho que vai ter que existir esse momento de, lá fora, a gente se permitir outras coisas, ter uma nova conversa", disse a sister.

Apesar disso, ainda na conversa do Top 4 da 25ª edição, a cearense não descartou a possibilidade de dar uma chance à relação.

"Mas eu não deixei de viver nada aqui dentro. E não tem mais muito o que eu mostrar, ele já me viu com geleca na cabeça, com pipoca, pó na cara, caindo no molho de tomate, ele já me viu de todos os jeitos", brincou a participante.

PRIMEIRO BEIJO

Ao som de "Medo Bobo", sucesso da dupla Maiara e Maraísa, Maike e Renata se beijaram na madrugada do último dia 6, durante uma festa do BBB 25.

Eles já vinham trocando alguns flertes na casa ao longo dos últimos dias. Na festa, inclusive, o teve um momento em que o ex-brother usou a máquina de pegar pelúcias e brincou: "Se eu pegar, eu ganho um beijo".

Na época, em conversa com Vitória Strada, Maike comentou que passou 68 dias interessado em Renata antes do beijo dos dois acontecer. "68 dias de quase. Eu contei depois da Giovanna".

CRÍTICAS E POLÊMICAS

Quatro dias após o beijo, no dia 10, durante uma confraternização na área externa da casa, Maike recebeu duas advertências da produção após morder braço e puxar o cabelo de Renata. O momento foi registrado pelas câmeras do programa e gerou críticas na Internet.

No mesmo dia, os dois conversaram sobre o caso e o ex-participante confessou não lembrar do comportamento, somente de "coisas específicas", e se desculpou. "Está brava?", questionou. "Fiquei um pouco, mas estou de boa, agora", respondeu a cearense. "Desculpa de verdade", repetiu o paulista.

ELIMINAÇÃO E PEDIDO DE DESCULPAS

Após a eliminação do BBB 25, na noite do dia 10, Maike assistiu aos momentos em que ultrapassou os limites com Renata.

Durante conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, no "Bate-Papo BBB", Mike pediu desculpas e assumiu o erro.

“Queria pedir desculpa para você e para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Assumo meu erro, não tenho problema em fazer isso, até porque está gravado e não tem como eu falar o contrário. Peço desculpas, de coração, não sou de fazer essas coisas, mas ontem eu me passei”, disse.