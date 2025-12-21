Viver Sertanejo com Daniel terá segunda parte da conversa com Moacyr Franco
Mococa & Paraíso contam curiosidades da carreira durante a atração.
Neste domingo (21), o Viver Sertanejo segue com o encontro entre Daniel e Moacyr Franco, agora ampliado com a participação da dupla Mococa & Paraíso.
A edição é marcada por lembranças da música sertaneja e por histórias de bastidores pouco conhecidas da cultura popular brasileira.
Vindos do interior, Mococa e Paraíso relembram origens parecidas e trajetórias que se entrelaçam com a própria formação do gênero.
Mococa fala sobre a mudança para São Paulo e a convivência no Café dos Artistas, ponto de encontro de nomes como Mazzaropi e Silvio Santos nos anos 1950. Ele recorda, em especial, a amizade com Silvio e o bar que o apresentador mantinha — posteriormente vendido a Hebe Camargo.
Paraíso revisita sua caminhada como compositor de mais de mil músicas e destaca a parceria com Zé Fortuna, responsável por mais de 500 canções, muitas escritas à distância, por telefone.
A relação profissional acabou se tornando familiar anos depois, quando Paraíso se casou com a filha de Fortuna.
No programa, ele compartilha histórias por trás dessas músicas, enquanto Daniel ressalta a importância do artista em sua própria carreira, lembrando que foi Paraíso quem apresentou sua dupla com João Paulo.
Moacyr Franco também participa com reflexões sobre família, os filhos, a trajetória profissional e a longevidade artística. Ao final, os músicos se reúnem para interpretar juntos o clássico “A Loira do Carro Branco”.
Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?
O programa 'Viver Sertanejo' começa às 10h05, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.