Zico comemora 50 anos de casamento com festa de luxo no Rio
Ídolo do Flamengo renovou votos no tradicional Copacabana Palace.
Zico celebrou em grande estilo as Bodas de Ouro ao lado da esposa, Sandra Carvalho de Sá. O eterno ídolo do Flamengo, de 72 anos, marcou os 50 anos de casamento com uma festa luxuosa realizada na noite da última quinta-feira (18), no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
A comemoração reuniu familiares próximos, incluindo os três filhos do casal, Arthur, Bruno e Thiago, além dos nove netos. A celebração contou com uma missa de renovação de votos e uma programação animada, com bateria, passistas, mestre-sala e porta-bandeira da Portela.
A noite também teve show de Xande de Pilares e a presença de convidados famosos, como a atriz Juliana Paes, que esteve acompanhada do marido, o empresário do futebol Eduardo Baptista.
Animado, Zico sambou e até deu autógrafos na camisa do Flamengo de alguns convidados.