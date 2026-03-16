CAPTEI: Aniversário de Célio Gurgel Neto movimenta o Terrazo Hall
Aniversário teve organização de Dione Lima e animação das bandas São Dois e Grupo Desatino
Lista de amigos bem escolhida e uma tarde animada: assim foi o domingo (8) de Célio Gurgel Neto, que celebrou seus 47 anos no Terrazo Hall, no Terrazo Shopping.
A comemoração reuniu nomes próximos em clima de festa sem cerimônia.
A produção ficou sob o comando de Dione Lima, responsável por dar ritmo e charme a festa.
Quem garantiu o termômetro lá em cima foram a banda São Dois e o Grupo Desatino, que animaram os convidados entre brindes, conversas e alguns passos mais animados.
Em bom português social: festa redonda, música de qualidade e aniversariante cercado de gente que sabe celebrar — combinação sempre infalível.
Vem ver as fotos!