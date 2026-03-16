CAPTEI: Aniversário de Célio Gurgel Neto movimenta o Terrazo Hall

Lista de amigos bem escolhida e uma tarde animada: assim foi o domingo (8) de Célio Gurgel Neto, que celebrou seus 47 anos no Terrazo Hall, no Terrazo Shopping.

Legenda: Célio Gurgel Neto e Amigos Foto: Arquivo pessoal

A comemoração reuniu nomes próximos em clima de festa sem cerimônia.

A produção ficou sob o comando de Dione Lima, responsável por dar ritmo e charme a festa.

Quem garantiu o termômetro lá em cima foram a banda São Dois e o Grupo Desatino, que animaram os convidados entre brindes, conversas e alguns passos mais animados.

Legenda: Banda São Dois Foto: Arquivo Pessoal

Em bom português social: festa redonda, música de qualidade e aniversariante cercado de gente que sabe celebrar — combinação sempre infalível.

Vem ver as fotos!

Legenda: Célio Gurgel Neto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Célio Neto e Mateus Gurgel Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Fernando Cirino e Célio Gurgel Neto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Fernando, Célio Neto, Clarissa e Felipe Gurgel Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Bia Cals, Célio Gurgel Neto e Leonardo Carvalho Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Leonardo Carvalho, Fernando Cirino e Felipe Gurgel Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Cristiano Ribeiro e Célio Gurgel Neto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Humberto Beserra, Célio Gurgel Neto e Luana Beserra Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Edson Capelo, Danielle Linhares, Célio Gurgel Neto e Henrique César Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Cristiane Gurgel, Bia Cals, Patrícia de Sá, Célio Neto, Cristiane e Clarissa Gurgel Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Célio Gurgel Neto Foto: Arquivo pessoal