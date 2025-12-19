Relembre ex-BBBs que mudaram o visual com cirurgias e procedimentos estéticos

Diário do Nordeste
Três retratos em colagem: um homem de camisa branca, uma mulher de crop top e saia preta, e uma mulher de cabelo ondulado claro. São os ex-bbbs Vyni, Flay e Jake.
Legenda: Vyni, Flay e Jake Leal foram alguns dos ex-BBBs que mais mudaram após participarem do reality show.
Foto: Reprodução/Instagram.

Deixar a casa do Big Brother Brasil costuma marcar o início de uma nova fase e, para muitos ex-participantes, isso inclui mudanças profundas na aparência.

Ao longo dos anos, diversos ex-BBBs recorreram a procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, como lipoaspiração, harmonização facial, implantes capilares e próteses de silicone.

Um dos casos mais recentes é o de Gustavo Marsengo, do BBB 22, que mostrou o resultado da harmonização facial após emagrecer cerca de 23 quilos e passar por um transplante capilar.

Eliezer, da mesma edição, chamou atenção ao fazer vários procedimentos estéticos após o programa, incluindo rinoplastia e preenchimentos, mas decidiu posteriormente reverter as intervenções e passou por uma chamada “desarmonização”.

Também do BBB 22, o cearense Vyni realizou aplicações de botox, colocou lentes de contato dentais, fez gengivoplastia e harmonização facial.

Laís Caldas, da mesma edição, passou por cirurgias como blefaroplastia, fox eyes, lipoaspiração HD e tratamentos de rejuvenescimento da pele.

Paula Freitas, do BBB 23, colocou silicone nos seios, fez lipoaspiração HD em várias regiões do corpo e realizou preenchimentos estéticos. Flayslane, do BBB 20, investiu em rinoplastia, bichectomia, lipoaspiração LAD, harmonização facial e implantes de silicone.

Outros nomes também mudaram o visual após o reality. Jéssica Mueller, do BBB 18, fez aplicações de botox, silicone nos seios, micropigmentação e lipoaspiração. Hadson Nery, o Hadballa, do BBB 20, passou por harmonização facial, alectomia, lentes dentais e transplante capilar.

Patrícia Leitte, do BBB 18, realizou lipoescultura, miniabdominoplastia, harmonização facial e enxerto de gordura no bumbum.

Há ainda casos como o de Thalyta Alves, do BBB 24, que apostou em toxina botulínica, preenchimentos, bioestimuladores de colágeno e lipoescultura. Ex-participantes mais antigos, como Cristiano Carnevale (BBB 4), Fernanda Cardoso (BBB 10) e Jake Leal (BBB 12), também passaram por transformações corporais ao longo dos anos.

As mudanças refletem tanto o impacto da exposição midiática quanto o acesso facilitado a procedimentos após a fama conquistada no programa.

