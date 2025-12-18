Relembre todos os apresentadores que já passaram pelo BBB

O Big Brother Brasil estreou na televisão brasileira em 2002 e, desde então, firmou-se como o maior reality show em exibição no País. Com o passar dos anos, muita coisa mudou: os formatos consolidados do programa, o esquema de votação do público e até a apresentação.

Você lembra qual foi o primeiro apresentador? Para os fãs, não é difícil responder, já que o jornalista Pedro Bial é lembrado ainda hoje pela relevância e facilidade na condução do programa.

Termos criados por ele, como "paredão" e "nave louca", estão na memória coletiva de espectadores e participantes.

Nos últimos anos, inclusive, o reality viu a mudança de comando apenas duas vezes, mas ambas foram marcantes. A saída de Tiago Leifert e a chegada de Tadeu Schmidt foi um momento que pegou o público de surpresa, mas a adaptação parece ter sido concluída.

Para relembrar todos os apresentadores do BBB, preparamos uma lista completa com os detalhes sobre cada um deles. Confira:

1. Marisa Orth

Legenda: Marisa Orth apresentou programa junto de Pedro Bial por apenas uma semana. Foto: TV Globo/Beatriz Damy.

A atriz Marisa Orth só ficou cerca de uma semana na apresentação do BBB, ainda em 2002. Ela comandou a atração ao lado de Pedro Bial na primeira edição, mas foi retirada após problemas de encaixe no formato.

Após uma gafe ao vivo, quando trocou o nome de dois participantes, ela saiu do programa e Bial seguiu na condução.

"Aprendi a nunca mais fazer reality de confinamento, que eu detesto, tenho uma aflição daquilo. Tinha vontade de, de noite, ir lá e soltar eles", disse Marisa em entrevista ao "Sem Censura" em junho deste ano.

2. Pedro Bial

Legenda: Pedro Bial é um dos apresentadores mais marcantes do programa e o que passou mais anos no comando. Foto: Globo/Frederico Rozario.

Não há como negar: Pedro Bial é o apresentador mais lembrado do BBB. O jornalista passou 16 anos na condução do reality, ficando desde a primeira edição até a 16ª, entre 2002 e 2016, e foi substituído pelo também jornalista Tiago Leifert.

Bial chegou a conciliar o programa com o "Fantástico", também da TV Globo, e falou sobre as dificuldades de ter feito algo tão diferente do jornalismo que era acostumado: "Não foi fácil, não. Eu vinha de uma linguagem muito formal. Muita gente não entendeu, sofri críticas violentas, mas me é dada uma missão, eu vou cumprir", disse ele ao recordar sobre o início da experiência.

Na mesma entrevista, ele comentou que não esperava o incrível sucesso do programa e só percebeu da aceitação do público na 5ª edição.

3. Tiago Leifert

Legenda: Tiago Leifert comandou o programa por cinco edições. Foto: Divulgação/TV Globo.

Leifert também marcou fortemente o BBB entre 2017 e 2021. Após a saída de Bial, o clima entre os espectadores era de incerteza sobre o futuro do reality, mas acabou se tornando essencial na nova fase. Para se diferenciar, o jornalista, que até então atuava na área esportiva, criou as próprias maneiras de condução e ficou conhecido por tratar o confinamento como um jogo de verdade.

Foi Leifert, inclusive, o responsável por um dos discursos mais aclamados de uma final do programa: o que consagrou Juliette Freire como a campeã do BBB 21. Logo depois, o jornalista deixou a apresentação para se dedicar à família, com o objetivo de tratar um problema de saúde da filha.

4. Tadeu Schmidt

Legenda: Tadeu Schmidt é o atual apresentador do BBB. Foto: Fábio Rocha/TV Globo.

Já Tadeu se tornou o quarto apresentador do BBB em 2022, logo após o programa chegar no marco de 20 anos. Na Globo desde os anos 2000, o jornalista saiu do "Fantástico" para embarcar na empreitada e foi anunciado por Boninho, então diretor de gênero da atração.

"Eu estou muito feliz e orgulhoso por ter sido convidado para essa missão. O BBB é um máximo! É uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira", explicou Schmidt na época. Ele já foi confirmado para a edição de 2026.