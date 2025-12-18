Diário do Nordeste
Relembre todos os apresentadores que já passaram pelo BBB

Jornalistas famosos conduziram a apresentação do maior reality show brasileiro.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Montagem com apresentadores do BBB diante do público, com microfone na boca e de frente para as câmeras.
Legenda: Apresentadores do BBB mudaram pouco com o passar dos anos.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O Big Brother Brasil estreou na televisão brasileira em 2002 e, desde então, firmou-se como o maior reality show em exibição no País. Com o passar dos anos, muita coisa mudou: os formatos consolidados do programa, o esquema de votação do público e até a apresentação.

Você lembra qual foi o primeiro apresentador? Para os fãs, não é difícil responder, já que o jornalista Pedro Bial é lembrado ainda hoje pela relevância e facilidade na condução do programa.

Termos criados por ele, como "paredão" e "nave louca", estão na memória coletiva de espectadores e participantes

Nos últimos anos, inclusive, o reality viu a mudança de comando apenas duas vezes, mas ambas foram marcantes. A saída de Tiago Leifert e a chegada de Tadeu Schmidt foi um momento que pegou o público de surpresa, mas a adaptação parece ter sido concluída.

Para relembrar todos os apresentadores do BBB, preparamos uma lista completa com os detalhes sobre cada um deles. Confira:

1. Marisa Orth

Atriz vestindo blusa branca com bolinhas azuis e pretas, cabelo longo castanho, olhando para o lado direito.
Legenda: Marisa Orth apresentou programa junto de Pedro Bial por apenas uma semana.
Foto: TV Globo/Beatriz Damy.

A atriz Marisa Orth só ficou cerca de uma semana na apresentação do BBB, ainda em 2002. Ela comandou a atração ao lado de Pedro Bial na primeira edição, mas foi retirada após problemas de encaixe no formato

Após uma gafe ao vivo, quando trocou o nome de dois participantes, ela saiu do programa e Bial seguiu na condução. 

"Aprendi a nunca mais fazer reality de confinamento, que eu detesto, tenho uma aflição daquilo. Tinha vontade de, de noite, ir lá e soltar eles", disse Marisa em entrevista ao "Sem Censura" em junho deste ano. 

2. Pedro Bial

Pedro Bial vestindo camisa branca e com microfone na mão, com óculos no rosto e anunciando um dos paredões do BBB.
Legenda: Pedro Bial é um dos apresentadores mais marcantes do programa e o que passou mais anos no comando.
Foto: Globo/Frederico Rozario.

Não há como negar: Pedro Bial é o apresentador mais lembrado do BBB. O jornalista passou 16 anos na condução do reality, ficando desde a primeira edição até a 16ª, entre 2002 e 2016, e foi substituído pelo também jornalista Tiago Leifert. 

Bial chegou a conciliar o programa com o "Fantástico", também da TV Globo, e falou sobre as dificuldades de ter feito algo tão diferente do jornalismo que era acostumado: "Não foi fácil, não. Eu vinha de uma linguagem muito formal. Muita gente não entendeu, sofri críticas violentas, mas me é dada uma missão, eu vou cumprir", disse ele ao recordar sobre o início da experiência. 

Na mesma entrevista, ele comentou que não esperava o incrível sucesso do programa e só percebeu da aceitação do público na 5ª edição. 

3. Tiago Leifert

Tiago Leifert com moletom branco, sorrindo e olhando para o lado, de frente para uma plateia.
Legenda: Tiago Leifert comandou o programa por cinco edições.
Foto: Divulgação/TV Globo.

Leifert também marcou fortemente o BBB entre 2017 e 2021. Após a saída de Bial, o clima entre os espectadores era de incerteza sobre o futuro do reality, mas acabou se tornando essencial na nova fase. Para se diferenciar, o jornalista, que até então atuava na área esportiva, criou as próprias maneiras de condução e ficou conhecido por tratar o confinamento como um jogo de verdade.

Foi Leifert, inclusive, o responsável por um dos discursos mais aclamados de uma final do programa: o que consagrou Juliette Freire como a campeã do BBB 21. Logo depois, o jornalista deixou a apresentação para se dedicar à família, com o objetivo de tratar um problema de saúde da filha. 

4. Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt segurando Big Fone, vestindo camisa vermelha, sorrindo para a câmera e apontando para o objeto no gramado do Big Brother Brasil.
Legenda: Tadeu Schmidt é o atual apresentador do BBB.
Foto: Fábio Rocha/TV Globo.

Já Tadeu se tornou o quarto apresentador do BBB em 2022, logo após o programa chegar no marco de 20 anos. Na Globo desde os anos 2000, o jornalista saiu do "Fantástico" para embarcar na empreitada e foi anunciado por Boninho, então diretor de gênero da atração.

"Eu estou muito feliz e orgulhoso por ter sido convidado para essa missão. O BBB é um máximo! É uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira", explicou Schmidt na época. Ele já foi confirmado para a edição de 2026

