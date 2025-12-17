Warner Bros. recomenda rejeição da oferta de compra pela Paramount por US$ 108 bi

O conselho da empresa Warner Bros. Discovery orientou a rejeição da proposta de aquisição da empresa por US$ 108,4 bilhões pela Paramount Skydance, feita diretamente aos acionistas da companhia, segundo informações da Bloomberg publicadas nesta quarta (17).

A medida seria um aceno positivo à Netflix, que anunciou um acordo com a Warner no último dia 5 de dezembro, formalizando a compra do conglomerado de mídia por US$ 72 bilhões.

A rejeição, então, diz respeito à proposta hostil feita pela Paramount aos acionistas dias depois do anúncio, como uma forma de pressionar o acordo firmado com a Netflix. O valor de US$ 108,4 bilhões foi oferecido em uma forma de tentativa de aquisição sem o apoio da diretoria ou do conselho da empresa, por exemplo.

"Estamos convencidos de que a parceria entre Netflix e Warner Bros. trará mais opções e valor aos consumidores, ampliará o alcance da comunidade criativa com nossa distribuição combinada e impulsionará o crescimento de longo prazo", disse a Warner Bros. nesta quarta.

Segundo a empresa, a oferta da Netflix envolve estúdios de cinema e televisão, acervo da companhia e da HBO Max, além de ainda contar com compromissos de dívida, o que é visto como benéfico.

Esse último detalhe, relacionado às dívidas da Warner Bros., também elevaria os valores da transação, que podem chegar a US$ 82,7 bilhões caso o acordo seja concluído.

Não bastasse a alta quantia, o fato de a Netflix ter garantido o lançamento de filmes da Warner Bros. Discovery nos cinemas e a realização do pagamento em dinheiro também foram pontos vistos como positivos.

Mesmo menor em valor, se observada em comparação com a oferta da Paramount, a empresa aponta que o caminho da Netflix parece mais seguro.

Forte disputa

Cineastas e produtores dos Estados Unidos solicitaram um escrutínio da venda ao Congresso do país. As alegações apontam a possibilidade de concentração de mercado, ressaltando também a importância de analisar as relações trabalhistas no audiovisual.

A Paramount Skydance também acusou a Warner Bros. de favorecer a Netflix durante os processos de negociação, defendendo a criação de um comitê independente para avaliar as propostas.

O que é uma oferta hostil?

No jargão do mercado, a oferta hostil representa uma tentativa de aquisição direta junto aos acionistas, com um preço atrativo, sem passar pela diretoria da empresa.

A oferta da Paramount foca na totalidade da Warner, incluindo os canais de TV CNN e Discovery, o estúdio de cinema e o serviço de streaming HBO Max.

Já a Netflix está interessada nos estúdios de Hollywood e no negócio de streaming.