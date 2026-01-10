Rafa Jaqueira viralizou antes do BBB 26 em show de Léo Santana

Rafaella Jaqueira, de 29 anos, entrou na Casa de Vidro Nordeste do BBB 26 já conhecida de parte do público por conta de vídeos que viralizaram nas redes sociais. Terapeuta ocupacional, ela ganhou grande repercussão após um episódio curioso durante um show de Léo Santana, em Maceió, no ano de 2023.

Em uma das gravações mais compartilhadas, Rafaella aparece sendo puxada até o palco no momento em que o cantor convidava o público a dançar a música “Posturado e calmo”. Visivelmente confusa, ela surge aos pés do artista, enquanto Léo Santana reage com surpresa à situação.

Após a repercussão, Rafaella comentou o episódio com bom humor em seu perfil. Contou que foi segurada pelo pé por um integrante da equipe e descreveu a sensação de forma inusitada: disse que se sentiu "uma lagartixa".

Rotina em ônibus coletivo

Antes mesmo de ser anunciada oficialmente na casa de vidro, a participante já acumulava outros vídeos populares. Um deles ironiza a própria rotina ao mostrar que seu “veículo de luxo” do dia a dia é o ônibus. No registro, ela brinca ao afirmar que anda em um “Mercedes” avaliado em mais de R$ 300 mil, com motorista e ar-condicionado. "Geladão dos meus sonhos. Quando alguém vier dizer que anda de BMW eu já meto um ‘como é, amigo? Eu que ando de Mercedes’", escreveu na publicação, que ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações.

Com a exposição proporcionada pela casa de vidro do “BBB 26”, os vídeos voltaram a circular com força nas redes sociais, impulsionando o interesse do público. Rafaella já ultrapassa a marca de 91 mil seguidores no Instagram e vem conquistando novos apoiadores na disputa por uma vaga no reality.