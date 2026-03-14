BBB 26: Gambá invade casa durante festa do reality show; veja vídeo
Animal foi visto circulando por vários cômodos da casa e mobilizou a produção do reality.
Os participantes do BBB 26 tiveram uma visita inesperada durante a festa da madrugada desta sexta-feira (13). Enquanto os brothers dançavam e curtiam a música, um gambá apareceu dentro da casa, passando por diferentes ambientes do confinamento.
O animal foi percebido primeiro por quem acompanhava o programa pelas câmeras. O gambá foi visto andando por espaços como sala, cozinha e banheiro, enquanto a maioria dos participantes ainda aproveitava a comemoração.
O brother Leandro Boneco chegou a notar a presença do visitante e tentou conduzi-lo para fora da casa, mas não conseguiu. Parte dos participantes já havia ido dormir quando, por volta das 5h da manhã, a produção acionou um aviso de manutenção interna.
Com o alerta, todos foram orientados a retornar para a área da festa. Sem entender o que estava acontecendo, Ana Paula Renault questionou o motivo da movimentação. "Tinha um bicho assustador lá! Mais assustador que você", brincou Boneco.
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Em seguida, ele explicou o que havia visto circulando pela casa. "Deve ter vindo da floresta. Tentei botar pra fora, mas ele não quis sair. A produção vai tirar. Parece um gambá. Semelhante".
Durante a semana, os confinados já haviam se divertido com a presença de um passarinho que apareceu no gramado da casa, o que virou assunto entre os participantes.