Nasce filha de Pedro, do BBB 26, e mãe diz que ele não registrou a recém-nascida

A influenciadora Rayne Luiza anunciou nesta sexta-feira (13) o nascimento de Aurora, sua primeira filha com Pedro Henrique Espíndola, ex-participante do BBB 26. Em entrevista ao portal LeoDias, ela afirmou que o ex-companheiro não participou da gestação e ainda não registrou a bebê.

Segundo Rayne, o último contato com Pedro aconteceu antes do Carnaval. Desde então, ela diz que não recebeu apoio dele nem de familiares durante a gravidez ou após o parto.

“Desde então, nem ele nem ninguém da família dele ofereceram qualquer tipo de ajuda ou suporte durante a gestação ou após o nascimento. Até o momento, ele também não registrou a Aurora como pai”, contou.

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De acordo com Rayne, representantes legais de ambos devem se reunir na próxima terça-feira (17) para discutir a situação. A intenção inicial é buscar uma solução amigável, mas ela afirma que o caso poderá seguir para a Justiça se não houver acordo.

A influenciadora também afirmou que Pedro não esteve presente em nenhum momento relacionado ao nascimento da filha. “Inclusive, acredito que tenha ficado sabendo do nascimento da mesma forma que todos os demais, por meio da publicação que fiz em minhas redes sociais”, concluiu.

Legenda: Pedro Henrique pediu para sair do BBB 26 ainda em janeiro. Foto: Reprodução/X.

Defesa de Pedro se manifesta

A equipe jurídica de Pedro Henrique também comentou o nascimento de Aurora. Em nota enviada pela advogada Niva Maria, a família do ex-BBB disse ter recebido a notícia com alegria.

Segundo os representantes, Pedro está internado em tratamento médico, mas pretende se aproximar da filha assim que for liberado. “Pedro Henrique recebeu com genuína felicidade a notícia do nascimento de sua filha e manifesta o firme propósito de, tão logo receba liberação médica, conhecer Aurora, conviver com ela e exercer plenamente seus direitos e, sobretudo, seus deveres inerentes à paternidade”, explicaram.

Pedro Henrique teve uma passagem polêmica pelo BBB 26. O participante pediu para deixar o programa após tentar beijar a sister Jordana dentro da despensa da casa.