Pedro desiste do BBB 26 após acusação de assédio por Jordana
Sister fez o relato do episódio para outros participantes do reality.
O participante Pedro Henrique desistiu, na noite deste domingo (18), do Big Brother Brasil (BBB 26) após tentar beijar a sister Jordana Morais na despensa da casa.
Pedro apertou o botão de desistência que fica na sala após rápida conversa com o brother Paulo Augusto. “Fiz o que não devia fazer”, em referência ao episódio, e perguntou sobre o botão. “Tá vendo? Esse botão é o de pedir pra sair?”, disse ele.
Veja o momento da desistência
O que disse Jordana
Segundo a vítima, Pedro indicou que teria um babyliss a mais disponível na dispensa.
Ela então foi procurar o item. Jordana, afirmou, em conversa com Breno e Paulo Augusto no quarto, que interagiu com o brother no intuito de não excluí-lo da convivência, mas foi nesse momento que ele pegou no pescoço dela.
"Ele entrou comigo no confessionário [dispensa] e tentou me beijar", disse. "Você tá louco. O que você está fazendo?", retrucou ela.
De acordo com a sister, Pedro respondeu que estava fazendo "aquilo que deu vontade". Breno então afirmou que isso configurava assédio.
Veja a conversa