Jordana fala de assédio no BBB 26: 'Eu estou sem acreditar'

Minutos após ser assediada por Pedro na despensa do Big Brother Brasil (BBB) 26 na noite deste domingo (18), Jordana explicou para os demais participantes como os fatos aconteceram.

A advogada contou que tinha ido ao local para pegar um equipamento de babyliss. Quando chegou, foi abordada por Pedro, que a teria intimidado e tocado nela em uma tentativa de beijo forçado.

"Ele segurou. Senti a mão dele no meu pescoço. Ele não apertou, mas ele se aproximou de mim. Eu disse: 'você não era casado?'", começou Jordana.

A participante de 29 anos continuou relatando o que Pedro disse dentro da despensa: "'Eu estou fazendo o que estou com vontade de fazer'", exatamente essa frase".

"Saí assim catatônica sem entender o que estava acontecendo, porque não acreditei. Estava com um negócio na mão e passei a agir normal. Ele sentou e ficou me encarando, como se quisesse me intimidar. Ele tentou ainda ir lá no quarto", completou.

Jordana ainda comentou que chegou a pensar na esposa de Pedro, que está grávida de sete meses.

Pedro desiste do BBB 26

O participante Pedro Henrique desistiu do BBB 26 após tentar beijar à força Jordana Morais na despensa da casa.

Pedro apertou o botão de desistência que fica na sala após rápida conversa com o brother Paulo Augusto. “Fiz o que não devia fazer”, em referência ao episódio, e perguntou sobre o botão. “Tá vendo? Esse botão é o de pedir para sair?”, disse ele.

Em entrada ao vivo durante a programação da TV Globo, o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, confirmou a desistência do participante.