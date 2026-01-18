Benedito Ruy Barbosa é hospitalizado em São Paulo aos 94 anos

O autor Benedito Ruy Barbosa, responsável por alguns dos principais sucessos da teledramaturgia brasileira, está internado no hospital HCor, em São Paulo. Aos 94 anos, o escritor foi diagnosticado com uma infecção urinária.

A informação foi confirmada pelo filho do novelista, Ruy Mauricio Barbosa, em uma publicação nas redes sociais.

Segundo ele, Benedito não participou de nenhuma reunião recente do conselho do São Paulo Futebol Clube, apesar de seu nome ter aparecido em uma lista que circulou nas redes.

O esclarecimento veio após a divulgação de uma relação de conselheiros que teriam votado pelo impeachment do presidente do clube, Julio Casares.

“Meu pai está internado no HCor, tratando uma infecção urinária. Ele não participou da reunião e não votou. Infelizmente, o nome dele apareceu em uma lista fake dos 45 votos contra o impeachment. Lamentável”, escreveu Ruy Mauricio no X.

Veja a publicação

Saúde frágil

O autor já havia sido internado em maio do ano passado devido à piora da insuficiência renal crônica. Ele passou dias na UTI, mas foi transferido para um quarto em 6 de junho.

No início de 2025, sua saúde debilitada voltou a chamar atenção, e ele precisou se mudar de Sorocaba para a capital paulista para ficar com a família. Sua neta, Paula Barbosa, revelou que ele estava "fraco" e precisava de apoio.