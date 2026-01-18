Milena tem crise de choro após receber punição gravíssima no BBB 26

A participante Milena, do BBB 26, teve uma crise de choro após receber uma punição gravíssima na manhã deste domingo (18).

Com a chegada dos quatro participantes do Quarto Branco, o tempo do Raio-X, diário obrigatório de confinamento dos brothers, ficou ainda mais disputado.

Milena entrou no confessionário faltando um segundo para o tempo acabar. O Raio-X dela foi invalidado e ela foi punida com a perda de 500 estalecas. O aviso da punição logo surgiu na tela e a sister caiu no choro.

"Atenção Milena, Raio-X inválido", alertou a voz do big boss.

Assista ao vídeo

Briga generalizada

Pouco antes de Milena ser advertida, os brothers tiveram uma discussão generalizada na sala da casa por conta do tempo do Raio-X, já que a casa agora conta com 24 participantes.

"Se tivesse aumentado 20 na casa, tudo bem. Mas, uma hora estava dando todo dia para os 20 fazerem, e ainda sobrava tempo", lamentou Milena.

"Mas eu fiz essa m****", irritou-se a recreadora de festa infantil. "Ela está chorando de verdade?", questionou Ana Paula. Indignada, a sister foi consolada por Breno.

"Viram que eu perdi 500 estalecas? Teve uma hora a mais hoje. Todo dia estava sobrando tempo. Teoricamente, deveria sobrar mais tempo. Por que não deu? Eu que fui prejudicada. [...] Só eu que fui lascada hoje", rebateu a babá.

Veja também Zoeira Juliano Floss chora após Pedro sujar casaco de Marina Sena Zoeira Saiba quem são os novos participantes do BBB 26 após disputa no Quarto Branco

O que é o Raio-X do BBB

O Raio-X funciona como um diário de confinamento dos brothers, no qual eles podem expressar seus sentimentos, além de mandar recados para o público ou para a família.

Mas há um detalhe: o tempo da dinâmica é marcado em um cronômetro na sala e diminui a cada eliminação. Por isso, os brothers e sisters têm um minuto para falar durante o Raio-X.

O tempo restante deve ser administrado por cada um para responder ao Queridômetro e fazer pedidos como solicitação de remédio, itens específicos de uso pessoal e até mesmo atendimento médico.

Em caso de não cumprimento do Raio-X, o participante recebe "punição gravíssima" e perde 500 estalecas, como aconteceu com Milena.