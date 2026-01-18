Diário do Nordeste
Milena tem crise de choro após receber punição gravíssima no BBB 26

Com a chegada dos quatro participantes do Quarto Branco, o tempo do Raio-X ficou ainda mais acirrado.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:49)
foto da participante Milena chorando após receber punição gravíssima no BBB 26.
Legenda: Brothers tiveram uma discussão generalizada por conta do tempo do Raio-X.
Foto: Reprodução/Globo.

A participante Milena, do BBB 26, teve uma crise de choro após receber uma punição gravíssima na manhã deste domingo (18).

Com a chegada dos quatro participantes do Quarto Branco, o tempo do Raio-X, diário obrigatório de confinamento dos brothers, ficou ainda mais disputado.

Milena entrou no confessionário faltando um segundo para o tempo acabar. O Raio-X dela foi invalidado e ela foi punida com a perda de 500 estalecas. O aviso da punição logo surgiu na tela e a sister caiu no choro.

"Atenção Milena, Raio-X inválido", alertou a voz do big boss.

Briga generalizada

Pouco antes de Milena ser advertida, os brothers tiveram uma discussão generalizada na sala da casa por conta do tempo do Raio-X, já que a casa agora conta com 24 participantes.

"Se tivesse aumentado 20 na casa, tudo bem. Mas, uma hora estava dando todo dia para os 20 fazerem, e ainda sobrava tempo", lamentou Milena.

"Mas eu fiz essa m****", irritou-se a recreadora de festa infantil. "Ela está chorando de verdade?", questionou Ana Paula. Indignada, a sister foi consolada por Breno.

"Viram que eu perdi 500 estalecas? Teve uma hora a mais hoje. Todo dia estava sobrando tempo. Teoricamente, deveria sobrar mais tempo. Por que não deu? Eu que fui prejudicada. [...] Só eu que fui lascada hoje", rebateu a babá.

O que é o Raio-X do BBB

O Raio-X funciona como um diário de confinamento dos brothers, no qual eles podem expressar seus sentimentos, além de mandar recados para o público ou para a família.

Mas há um detalhe: o tempo da dinâmica é marcado em um cronômetro na sala e diminui a cada eliminação. Por isso, os brothers e sisters têm um minuto para falar durante o Raio-X.

O tempo restante deve ser administrado por cada um para responder ao Queridômetro e fazer pedidos como solicitação de remédio, itens específicos de uso pessoal e até mesmo atendimento médico.

Em caso de não cumprimento do Raio-X, o participante recebe "punição gravíssima" e perde 500 estalecas, como aconteceu com Milena.

